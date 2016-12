Comandantul DIAS Constanţa, Emil Moraru, s-a antrenat cu trupele SWAT

Timp de două săptămâni, în SUA

Comandantul DIAS Constanța, Emil Moraru, s-a antrenat cu trupele SWAT

Comandantul DIAS, comisarul șef Emil Moraru, s-a aflat, pentru două săptămâni, în Statele Unite ale Americii, unde s-a antrenat, cot la cot, cu trupele SWAT (Specials Weapons And Tactics – trad. Arme și tactici speciale). Polițistul constănțean a fost invitat la această acțiune de Guvernul SUA, în baza unei colaborări ce datează din 2001. În fiecare an, în cadrul competiției „SWAT Round –Up International”, cele mai bune trupe de intervenții speciale din lume se adună în Orlando, Florida, pentru a se antrena, perfecționa și a se întrece în diferite probe. În premieră, anul acesta, în perioada 24 noiembrie – 8 decembrie, la eveniment a participat și un polițist român. Comisarul șef Emil Moraru, comandantul trupelor speciale (DIAS) din județul Constanța, a fost invitat de Guvernul SUA în calitate de observator, însă nu s-a putut abține să nu participe și el la probele individuale. „În 2001, am fost pregătit de FBI și de atunci am rămas în baza de date a autorităților americane. În plus, modul de pregătire și acțiune al nostru (n.r. – al trupelor DIAS) este identic cu cel al trupelor SWAT”, ne-a povestit Emil Moraru cum a reușit să ajungă să fie invitat în SUA. SWAT Round – Up International 2009 a fost o combinație de cursuri de perfecționare și competiții pe echipe pe diferite probe. Anul acesta, pregătirea teoretică s-a bazat pe capacitatea de reacție a trupelor speciale în caz de urgență majoră, folosindu-se ca exemplu cazul Beslan. Beslan este un oraș din Oseția de Nord, iar în 2004, mai mulți teroriști au luat cu asalt școala din localitate, făcând prizonieri 1.100 de elevi și părinți. În urma intervenției trupelor de asalt, pe lângă decesul teroriștilor, 334 de civili și-au pierdut viața. De asemenea, zeci de luptători ai trupelor speciale au fost uciși în timpul asaltului final. „Au fost mai multe cursuri teoretice, practice, ni s-au predat lucruri foarte interesante. Am folosit ca studiu de caz atacul terorist de la Beslan. Am fost întrebați fiecare cum am fi acționat într-o asemenea situație, ce măsuri am fi luat, mai ales că acolo au murit foarte mulți civili și polițiști”, spune Moraru. Diferență mare de mentalitate Comandantul DIAS povestește că a rămas impresionat de bazele de antrenament și echipamentele trupelor speciale americane, însă cel mai mult i-a plăcut mentalitatea polițiștilor de acolo. „La noi ar trebui umblat în primul rând la mentalitate. Ei au o gândire foarte sănătoasă în ceea ce privește pedepsirea infractorilor. Se feresc să-i transforme pe cei care comit greșeli mărunte în infractori. Chiar dacă legea prevede, spre exemplu, închisoare pentru anumite infracțiuni ușoare, ei preferă să le acorde o șansă, îi ajută să intre în legalitate. Se gândesc că dacă îl bagă pe unul la închisoare pentru că a condus mașina deși nu avea asigurare auto îl va transforma într-un infractor și apoi tot poliția va avea de lucru cu el”, ne-a declarat Emil Moraru. De asemenea, povestește comandantul DIAS, foarte mulți soldați care au luptat în teatrele de operațiuni, la întoarcerea acasă sunt înrolați în rândul polițiștilor din trupele speciale (SWAT). Autoritățile americane se folosesc astfel de experiența pe care o au acești militari în combaterea infracționalității din țară. 80% compatibilitate între DIAS și SWAT În ceea ce privește diferențele dintre trupele DIAS de la Constanța și cele SWAT din SUA, comisarul șef Emil Moraru spune că nu există mari deosebiri. „Noi (n.r. DIAS) am fost antrenați de FBI și concluzia pe care au tras-o cei din Statele Unite ale Americii este că suntem foarte bine pregătiți. Pot să spun că 80% avem puncte comune cu SWAT. La unele capitole suntem noi mai buni decât ei, la altele ei sunt în față”, povestește Moraru, care se pregătește să participe la un nou curs de pregătire a trupelor speciale americane, care va avea loc în luna aprilie a anului viitor, la New York.