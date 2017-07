Colonelul Şperlea trage în propriii oameni: "Militari iritaţi care vor să circule la aplicaţii cu autocare de 5 stele... Şi-au greşit cariera"

Colonelul Șperlea trage în propriii oameni: "Militari iritați care vor să circule la aplicații cu autocare de 5 stele... Și-au greșit cariera"

Trustul de presă al MApN ia poziție în urma tragediei de săptămâna trecută, în urma căreia trei militari au murit pe fundul unei prăpăstii, striviți printre fiarele contorsionate, după ce camionul în care se aflau a ieșit de pe drum și a plonjat în gol mai bine de 40 metri.Prin vocea colonelului Florin Șperlea, oficiosul armatei le transmite „acelor militari iritați care vor să circule la și de la aplicații cu autocare de cinci stele, noi-nouțe, și să doarmă numai în hoteluri din lanțuri hoteliere consacrate, cu roomservice și spa asigurat, și nu în câmp sau în vreo sală de sport improvizată, cu pesmeți groși drept hrană și poate nici măcar aceia” că și-au greșit cariera și că ar trebui să citească „nenumăratele mărturii din anii celor două conflagrații mondiale sau din alte conflicte recente, care vorbesc despre chipul hidos al câmpului de luptă și lipsurile inerente pentru care nu ai cum să fii pregătit din puful aristocrat al tuturor plăcerilor și poftelor satisfăcute”.Ce frumos le zice domnul colonel, care înfierează totodată orice condei, glas sau părere ce condamnă și acuză conducerea Armatei de omor prin imprudență, armată ce-și trimite militarii la moarte sigură cu tehnică veche de zeci de ani, ce alte state o ține la păstrare în muzee sau, mai rău, o vinde statului român. Nu o spun eu dle colonel, ci conducerea Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, care are decența, spre deosebire de dvs, să recunoască: „Militarii noștri sunt prea decenți ca să se plângă cuiva de ea (n.r. – dotarea învechită a Armatei). Își asumă să se descurce cu ceea ce au, fiind considerați la nivelul NATO printre cei mai performanți soldați în raport cu logistica de care beneficiază. Dar trebuie să depășim această etapă în care capacitatea individuală suplinește întârzierea tehnologică. Nu se mai poate. Practic, utilizând instrumente depășite, vechi, militarii sunt expuși zilnic unor riscuri vitale. Ganditi-va că doar în urma cu câteva săptămâni un avion MIG s-a prăbușit lângă Kogălniceanu. Dintr-o problema tehnică. Programul de modernizare a Armatei, susținut de alocarea de 2% din PIB promovată de președintele Iohannis, trebuie sa fie demarat urgent, fără certuri între politicieni. Și trebuie supravegheat atent, pentru că sunt mulți interesați de cele 9 miliarde de euro pe care România le-a prevăzut în acest sens. Vrem sa ne asigurăm că acești bani de transforma in instrumente sigure pentru militari, nu în afaceri bănoase. Nu va mai fi posibil, astfel, ca niste eroi care au supraviețuit frontului din Afganistan sa devină victime ale unor accidente absurde", a declarat, pentru Mediafax, Ovidiu Raețchi, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.Domnule colonel, or fi și ăștia din Parlament niște habarniști, care își dau cu părerea. Sunt convins că nici ministrul MApN nu se ridică la nivelul cunoștințelor dvs. tehnice, ideatice și lingvistice, dar puțină decență nu v-ar strica. Opinia publică reacționează în fața unei realități dureroase: mor oameni tineri fiindcă vouă, coloneilor, generalilor și politicienilor nu vă pasă. Nu v-am auzit niciodată să luați parte prăpădiților care mor pentru o leafă de 1.400 lei. Știți cât avea solda slt. (p.m.) Cosmin Furtună atunci când și-a pierdut viața în avionul prăbușit la Tuzla? 500 lei. Sunt sigur că nu știți sau nu știați, căci altfel este impardonabilă tăcerea dvs ca de la pupitrul unui instituții media dedicată soldaților să nu grăiți asemenea adevăruri. Da. Pentru 500 lei mor oameni. Pentru că Armata îi îngrămădește în vehicule vechi, depășite moral și fizic. Dar nu contează. Câți colonei se aflau oare în camionul morții?Redăm în continuare doar câteva din comentariile militarilor, care au avut curaj să dea replică la afirmațiile colonelului Florin Șperlea:Mircea:Cam tine cu "ursul" comentatorul!! Mai bine ar scrie la cate aplicatii a participat dumnealui, de cate ori a fost carat cu un camion , precum sacii de cartofi! Mai bine ar scrie de mizeria de salariu pentru care "te lasi" carat precum cartofii! Militarul vrea conditii de trai umane , nu de 5 stele, mai este si ironic!Mihai:Normal ca tine cu ursul. Dumnealui nu stie sa monteze un cort, nu merge cu DAC 665T, merge cu ARO in cel mai rau caz, asta daca merge undeva, apoi isi pune cativa subordonati ( sgp ) sa ii care bagajele. Normal ca va tine cu ursul.George: Bag de seama ca acest domn colonel are asa un damf de comunism si ar cam vrea ca nimeni sa nu si mai exprime pareri de rau ci numai ode la adresa armatei !! Cum zicea si dulau Samsomn lu Samsonache catelusu "Noi vrem dreptate da nu pt catei "!!!!Sebi:Trustul de presa al armatei, sălașul nemuritoarei limbi de lemn. Gaseste cineva vreun articol critic la adresa politicienilor sau sefilor militari?Costi:Ce individ!!! Vrem hotel de 5 stele!!! Ai dormit domnule într-un cort spart, cu gamela între picioare să nu-ți curgă apa pe tine? Nu ți-e rușine să spui asemenea aberații? Doctor în istorie!!!Felicia:Acest articol nu este putin jignitor , domnule colonel ? Totusi e nevoie de transparenta iar cand nu e, apar tot felul de pareri. Deci,opinia mea,mai multa transparenta ! Noua ni se spunea ca suntem platiti din banii cetatenilor pentru ca nu producem nimic.Asa ca suntem in slujba cetatenilor, a Patriei !Pentru cei care nu citesc presamil.ro, avetiarticolul cu pricina.