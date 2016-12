Colidiuc: "Vreau să se pună în aplicare decizia instanţei!"

Contrazice zvonurile

Colidiuc: "Vreau să se pună în aplicare decizia instanței!"

Fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, comisar șef Dorin Colidiuc, continuă să fie în centrul atenției, fie că vrea, fie că nu. Odată ce vestea privind câștigarea procesului pe care l-a avut cu Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a ajuns la urechile actualilor șefi și ai presei s-a ivit, firește, întrebarea dacă acesta va putea accede în echipa abia închegată și de care șeful IPJ Constanța, comisar șef Valentin Burlacu, este atât de mândru. Un intrus de genul lui Colidiuc, care nu este agreat nici la Constanța, dar nici de anumiți șefi de la centru, se pare că nu este binevenit într-o echipă „pusă pe treabă” cum este cea de la Constanța. Cel puțin așa umblă vorba-n târg…Vineri, zvonul care circula printre toți șefii Poliției de la Constanța, cum că Dorin Colidiuc ar pleca la Galați, i-a făcut pe unii să răsufle ușurați. Dar degeaba…Contactat telefonic, comisarul șef Dorin Colidiuc ne-a spus că nu are de gând să plece nicăieri. Dimpotrivă! „Eu vreau să se pună în aplicare decizia instanței!”, ne-a spus acesta, parcă făcând în ciudă actualei conduceri a IPJ Constanța, ceea ce înseamnă că șefii de la IGPR trebuie să îi dea înapoi lui Colidiuc funcția de adjunct al Poliției, care, potrivit judecătorilor, i-a fost luată abuziv. „De o lună de zile eu am trimis hotărârea la IGPR, dar încă nu am primit nici un răspuns. Aștept să văd ce vor decide ei. Sunt convins că, la începutul săptămânii viitoare, o să am o discuție cu cei de la IGPR”, ne-a mai declarat comisarul șef Dorin Colidiuc. Acesta s-a arătat chiar deranjat de zvonurile care au început să circule și de care el era străin.Pe de altă parte, șeful IPJ Constanța, comisarul șef Valentin Burlacu, ne-a declarat că nu știe nimic oficial vizavi de vreo plecare a lui Colidiuc la Galați, dar că a auzit și el de astfel de zvonuri. „Eu voi lucra în continuare cu domnul Manea”, ne-a spus Burlacu, întărind, dacă mai era nevoie, faptul că nu l-ar vrea în echipa sa pe Colidiuc.