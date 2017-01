Colegii lui spun că meseria este riscantă, dar, pentru a-şi întreţine familiile, merită sacrificiul

Colegii lui spun că meseria este riscantă, dar, pentru a-și întreține familiile, merită sacrificiul

Crima comisă asupra lui Hari Băcanu, un taximetrist din Constanța, a creat un șoc printre colegii acestuia. În urma unui sondaj de opinie realizat de redactorii „Cuget Liber” a reieșit că toți taximetriștii intervievați au avut, de-a lungul vremii, probleme cu clienții, însă de la scandal până la crimă este, totuși, un drum destul de lung. Toți cei intervievați au recunoscut că meseria de taximetrist este una riscantă, dar au spus că preferă să se expună anumitor pericole pentru a-și putea întreține familiile. În acest sens, majoritatea dintre taximetriști au spus că preferă să-și facă meseria mai mult ziua decât noaptea, pentru a evita pericolul la care, fără să vrea, pot fi expuși. Mai mult, taximetriștii au declarat că atunci când pleacă în curse externe, adică afară din oraș, anunță dispeceratul pentru a se simți, cât de cât, în siguranță. În altă ordine de idei, din cauza acestui eveniment nefericit petrecut asupra unui taximetrist, mulți dintre cei cu care am discutat au spus că se vor gândi de două ori înainte de a accepta o cursă externă. Și asta pentru că, deși au un „buton de panică“, pe care pot apăsa în caz de urgență, anunțând astfel dispeceratul, atunci când sunt la o distanță prea mare de oraș, acesta nu mai are nicio eficiență. Iancu Bafane are 62 de ani și este din Constanța. Ne-a declarat că, în vară, împlinește 18 ani de când face taximetrie. „De-a lungul timpului, de când fac taximetrie, am avut parte de probleme cu clienții, însă, cu diplomație, totul s-a terminat cu bine. La început, lucram și noaptea, dar acum fac curse doar ziua” a declarat bărbatul. Florin Nicolae, 35 de ani, din Constanța: „Fac taximetrie de 10 ani, dar consider că este un risc ca în orice altă meserie. În fiecare an am parte de două- trei scandaluri. Unii clienți, mai recalcitranți, vin puși pe ceartă, iar alții chiar sar la bătaie. Totuși, este bine că ne ajutăm între noi, că ne anunțăm prin stație când avem probleme mai deosebite”. Tinan Talip, de 55 de ani, din Constanța: „Este foarte grav ce s-a întâmplat acestui coleg. Și eu am trecut printr-un necaz mare anul trecut. Era seară și am luat trei băieți, care m-au dus pe o stradă fără lumină. Era întuneric beznă. Atunci mi-au spus că am noroc, că sunt mai bătrân, că altfel mă omorau. Am început să tremur de frică, nu am mai avut nevoie nici să-mi plătească cursa. De-atunci nu stau în trafic decât până se înnoptează” - a povestit taximetristul. Daniel T., de 45 de ani, din Constanța: „Este o meserie foarte periculoasă, dar trebuie să-mi întrețin familia. Altceva nu știu, în afară de șoferie. Mai plec și în curse externe, dacă este cazul, dar atunci anunț și dispeceratul și familia”.