Codul Rutier, modificat pentru biciclişti. Amenzile sunt prea mari, iar poliţiştii închid ochii la abateri

Codul Rutier, modificat pentru bicicliști. Amenzile sunt prea mari, iar polițiștii închid ochii la abateri

Aceștia spun că polițiștii evită să acorde amenzi celor care pedalează pe două roți tocmai pentru că sancțiunile sunt mult mai mari în comparație cu amenzile aplicate pietonilor. În acest sens, patru deputați și un senator USR, cer modificarea Codului Rutier.În OUG 195/2002, circulația pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală este tratată similar. În pofida abordării unitare, sancțiunile aplicate sunt diferențiate. Astfel, bicicliștii sunt încadrați în clasa a III-a de amenzi, cu sancțiunile contravenționale ce se situează între 870 și 1.160 lei, nivelul amenzilor fiind de trei ori mai mare față de mopede și vehiculele cu tracțiune animală, încadrate în clasa I de sancțiuni.„O asemenea reglementare face de multe ori ca încălcări ale legii de către bicicliști să nu fie sancționate, polițiștii fiind descurajați de nivelul exagerat al sancțiunilor să amendeze bicicliștii așa cum ar face de exemplu cu pietonii. Actualul nivel al sancțiunilor are ca efect descurajarea utilizării bicicletei de către cei pentru care aceasta reprezintă un mijloc de transport alternativ, cu efecte benefice asupra sănătății, a poluării și a traficului, precum și să îi afecteze grav din punct de vedere financiar pe cei cu mijloace materiale modeste, pentru care bicicleta nu este o alegere ci o necesitate”, se arată în expunerea de motive a parlamentarilor.Bicicliștii văd cu ochi buni inițiativa legislativă a parlamentarilor USR. Dan Buzatu merge cu bicicleta cam de patru ori pe săptămână, iar traficul din municipiul Constanța îi dă bătăi de cap. Inevitabil, bicicliștii vor greși în trafic, fie din propria vină sau din pricina infrastructurii aproape invizibile pentru bicicliști, este de părere acesta.„În 90% din cazuri, amendă îți poți lua când mergi pe carosabil, printre mașini, și nu respecți deplasarea pe prima bandă. Consider că infrastructura precară sau aproape inexistentă dedicată bicicletelor este principalul factor ce duce la nerespectarea regulilor de deplasare în trafic. Mai multe piste pentru biciclete, care să lege mai toate zonele orașului ar fi foarte binevenite. Este adevărat că Poliția Rutieră a dovedit înțelegere în ceea ce privește încălcări minore ale regulilor de circulație. De regulă, ei te opresc dacă ai greșit și te atenționează. Nu trebuie dovedită clemență atunci când un biciclist trece pe roșu în mod intenționat sau dovedește dispreț față de șoferi, pentru că există și cazuri de acest gen, din păcate”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Dan Buzatu, reprezentant al Clubului „Euxin Cycling Team” Constanța.De cealaltă parte, rutieriștii recunosc că bicicliștii nu se află în centrul atenției atunci când vine vorba de acordat amenzi, dat fiind faptul că municipiul Constanța nu este atât de dezvoltat ca infrastructură pentru ca un număr mare de bicicliști să circule în localitate. În plus, polițiștii constănțeni caută să prevină accidentele rutiere și gravitatea acestora, iar cei care pedalează pe două roți au o gamă restrânsă de abateri pe care le pot săvârși, fără a fi implicați în accidente grave.„Bicicliștii nu reprezintă un grup țintă, de o importanță deosebită. Prefer să-mi îndrept atenția spre conducătorii auto care încalcă regimul legal de viteză, pentru că asta are legătură cu gravitatea accidentelor. Dacă este sau nu oportună o asemenea inițiativă nu suntem noi în măsură să spunem asta. Bicicliștii au o gamă restrânsă de abateri pe care le pot săvârși, de aceea nu sunt date foarte multe amenzi. Noi, Poliția, vrem să combatem principalele cauze generatoare de accidente, iar noi suntem un județ în care indisciplina bicicliștilor nu este o problemă atât de des întâlnită”, ne-a precizat comisarul șef Ciprian Sobaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.