Codul Rutier are „surprize” pentru şoferi şi biciclişti

Codul Rutier are „surprize” pentru șoferi și bicicliști

Anul 2013 vine cu modificări semnificative ale reglementărilor rutiere: vizita medicală obligatorie la reînnoirea permisului auto, amenzi pentru bicicliști, permis auto pentru a conduce mopede. Străzile din țara noastră sunt printre cele mai periculoase din Europa: acest fapt este relevat de statisticile sumbre care relevă numărul ridicat al celor care sfârșesc, an de an, în accidente rutiere. Pentru reducerea numărului incidentelor, dar și pentru a armoniza legislația autohtonă cu normele europene, în noiembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 203/2012, care modifică normele rutiere și care va intra în vigoare de pe 19 ianuarie 2013. În rândurile următoare, vă prezentăm care sunt modificările ce vor deveni lege din prima lună a anului viitor, potrivit Poliției Rutiere.Prevederile noului Cod Rutier stipulează că înnoirea permisului auto va fi condiționată de obținerea unui certificat medical, din care să reiasă că solicitantul este apt să conducă vehiculul corespunzător categoriei de permis deținute. Până în prezent, reînnoirea permisului auto expirat nu impunea efectuarea examinării medicale. Iată ce prevede articolul 24 din noua legislație: "Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilității documentului, după efectuarea examinării medicale".Bicicliștii vor fi pasibili de amenzi de la anul. Potrivit articolului 41 din Codul Rutier, "dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulației bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectivă". În caz contrar, bicicliștii riscă să fie sancționați cu amenzi din clasa a III-a, respectiv să primească între șase și opt puncte de amendă pentru "nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor".O altă modificare importantă este reprezentată de introducerea obligativității deținerii permisului auto pentru mopede. Astfel, pentru a conduce respectivele autovehicule, cei interesați trebuie să obțină, până pe 19 ianuarie, un permis categoria AM; acesta este valabil zece ani, iar obținerea lui este condiționată, asupra celorlalte categorii, de susținerea unor probe teoretice și practice. Totodată, noile reglementări prevăd și "transformarea" subcategoriilor în categorii ale permiselor auto; astfel, din ianuarie 2013 se va discuta despre categoriile A, A1, B, B1 BE, C, C1 CE, C1E, D, D1, D1E, Tb, Tv, Tr.Din ianuarie 2013, se schimbă conținutul permisului auto. De anul viitor, toate statele UE vor avea același model de permis auto. Drept pentru care, și țara noastră a legiferat modificările. "Forma rămâne neschimbată, dar se adaugă niște elemente și va diferi perioada de valabilitate. Astfel, cele pentru șoferii profesioniști vor avea o valabilitate de cinci ani (este vorba de permisele eliberate pentru categoriile C, CE, C1E, C1, D, DE, D1 și D1E). Restul, pentru turisme și pentru mopede, vor avea o valabilitate de zece ani. Concret, este vorba de categoriile AM A1, B, B1 și BE", a precizat comisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului Permise Auto.Noul permis va avea următoarele rubrici: numele, prenumele, data și locul nașterii, data emiterii și expirării, autoritatea emitentă, codul numeric personal, numărul permisului, fotografia și semnătura titularului, categoria pe care acesta are dreptul să conducă, cuvintele "Model al UE" și "Permis de conducere", în litere roz, pe fundal, în toate limbile oficiale ale Uniunii. Pe verso, vor exista rubrici pentru: categoriile de vehicule pe care titularul are dreptul să conducă și data obținerii fiecăreia, un cod de bare cu ajutorul căruia să fie verificat titularul, cât și pentru problemele medicale pe care șoferul le-ar putea avea - fiecare problemă medicală va avea un cod. Comisarul șef Romeo Tecău a subliniat că actele eliberate până pe 19 ianuarie 2013, când va intra în vigoare noul permis auto, vor rămâne valabile până la data expirării.