Codul Rutier a fost modificat! Ce schimbări îi afectează pe şoferi şi pe biciclişti

Codul Rutier a fost modificat! Ce schimbări îi afectează pe șoferi și pe bicicliști

Începând de astăzi intră în vigoare noile prevederi legislative ale Codului Rutier. Unii șoferi nu vor mai avea voie să traverseze drumurile publice pe trecerile destinate pietonilor și nici să transporte persoane în stare de ebrietate. Noile reglementări prevăd și schimbări privind examenul pentru permisul auto, unde cursul de pregătire teoretică va fi valabil timp de un an de la absolvire.Modificările Codului Rutier se referă la interdicții și obligații atât pentru bicicliști, cât și pentru conducătorii de mopede, precum și la schimbări privind examenul pentru permisul auto, unde cursul de pregătire teoretică va fi valabil timp de un an de la absolvire.Bicicliștii, obligați să aibă buletinul în buzunarBicicliștii vor avea de respectat câteva reguli noi de circulație. Mai exact, începând de astăzi, aceștia sunt obligați să meargă într-un singur rând pe banda de circulație, nu au voie să folosească trecerile de pietoni și nu au voie să învețe mersul pe bicicletă pe drumuri intens circulate.Mai mult, bicicliștii sunt obligați să aibă asupra lor un act de identitate. „Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligați să aibă asupra lor actul de identitate.”De asemenea, toți posesorii de vehicule au interzis de acum înainte să mai circule pe acostamentul drumului - așa numita bandă de urgență. Excepție fac bicicliștii,care pot folosi acostamentul dacă nu dispun de piste special amenajate și nu pun în pericol circulația.„Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol”, spune articolul de lege.Fără pasageri beți pe mopedeÎncepând de astăzi, condu-cătorilor de mopede și alte mo-torete de mici dimensiuni - nu doar celor de motociclete, ca până acum - le este interzis să transporte pasageri în stare de ebrietate. Aceeași interdicție este aplicată și pentru transportatorii de mărfuri, în cazul pasagerilor din cabină.Proba teoretică, valabilă un anÎn ceea ce privește obținerea permisului de conducere, dispozițiile intrate în vigoare stabi-lesc, că întregul curs de pregătire teoretică și practică pentru sus-ținerea examenului de permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.Noua lege mai prevede că posesorii de permis auto categoria B, BE, C sau CE au dreptul să conducă și tractoare (Tr).