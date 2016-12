Cod roşu pentru şoferii neastâmpăraţi! Ce amenzi uriaşe riscă

3

Termenul de “gaselnițe” folosit mai sus este corect pt. multe din legile imbecile pe care alesii nostri le fac (nu marefer numai la circulatie)

Centura de siguranta este recomandabil sa fie purtata. Dar sunt unele persoane care nu o suporta si care sunt foarte mult deranjate de prezenta ei, ceea ce influenteaza negativ conducerea automobilului. In plus, exista numeroase situatii in care oamenii au scapat din accidente tocmai pt. ca nu o purtau si nu au fost imobilizati in automobil. Mai sunt destule “gaselnițe”, de exemplu obligativitatea folosrii luminilor in timpul zilei. O intrebare la care nici un om sanatos la cap nu poate raspunde : ce faci daca o femeie aflata intr-o situatie dificilă cu un copil mic, te roaga sa o transporti cu masina si nu ai scaun pt. copil ? O lasi acolo sau suporți consecintele foarte dure ale legilor facute si aprobate de cei care dorm pe ei in parlament si in guvern. Pe de alta parte legile sunt foarte blinde fata de nebunii de șosea care fac slalom si depasesc cu peste 50 km/ora limita legala cum e cazul nebunului cu volan pe dreapta, despre care se stia ca depaseste frecvent viteza legala si a lovit acea fata de 16 ani pe trecere si a carei situatie e critica.