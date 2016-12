Cocaină pentru cluburile din Constanţa

Cocaină pentru cluburile din Constanța

Un tânăr de 29 de ani, din Constanța, este judecat de magistrații de la Tribunalul Constanța pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Liviu Nicolae Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța pentru că, la data de 5 august, a fost depistat la București, imediat cum a coborât dintr-un autocar ce venea din Spania, având droguri ascunse într-un ruscac de călătorie. Procurorii spun că 50 de grame de cocaină urmau să ia drumul cluburilor de noapte de la Constanța.În fața magistraților constănțeni, Georgescu a spus că avea drogurile pentru consum propriu, nicidecum pentru vînzare. „Eu sunt consumator de droguri, am încercat până acum canabis, ecstasy, foarte rar cocaină și foarte multe etnobotanice. În luna august, un prieten m-a sunat din Madrid și mi-a spus să mă duc acolo să lucrez pentru că mă ajută el să caut un loc de muncă. Am plecat în Spania, însă când am ajuns acolo, prietenul nu mi-a mai răspuns la telefon și am fost nevoit să mă întorc în țară. Nașul meu mi-a trimis 486 de euro ca să îmi cumpăr bilet de autocar și ca să am la mine, în caz că aș fi avut nevoie. În autocar am vorbit cu diverse persoane și un anume „Călin” mi-a propus să cumpăr 50 de grame de cocaină cu 500 de euro. Mi s-a părut un preț foarte mic, așa că am testat-o într-una din parcările în care a oprit autocarul. Știam că este cocaină pentru că această substanță are un gust amar și amorțește limba și gura, așa că am cumpărat-o cu ultimii bani pe care îi mai aveam la mine”, a declarat, ieri, Georgescu în fața magistraților. Următorul termen de judecată în dosarul tânărului va avea loc la data de 14 noiembrie, când vor fi audiați doi martori.