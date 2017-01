Şcoala naţiunilor (II)

DIASPORA

Școala națiunilor (II)

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ochii lui Dima Motryti sunt de un albastru nedefinit. Au culoarea cerului din zilele fierbinți, acoperit de o peliculă insesizabilă de ceață. Acasă, în Ucraina, acolo unde ar vrea să se întoarcă de sărbători, avea o mică hartă a Europei. Dima a localizat Portugalia și cu ajutorul unui nume pe care deja știa să îl pronunțe: Luis Figo. Spune că-i place fotbalul deși el nu joacă prea bine. „Sunt în primul an de studiu la Școala Gil Vicente. Înainte am învățat la școala din Estoril." Un alt ucrainean, Yevgheni, a fost primul cu care a vorbit în noua școală. Yevgheni a venit în Portugalia acum un an și jumătate pentru a fi împreună cu mama sa. Nu-i e dor de Ucraina. „E mai bine aici!" - zice el. Când va mai crește i-ar plăcea să piloteze avioane. Până atunci însă, merge la cinema, la filmele de acțiune, împreună cu prietenul său portughez, David. David, care interpretează per-sonajul Sergio în telenovela „Os Serranos" nu știe despre Ucraina decât că e o țară undeva între Europa și Asia. Pentru profesoara Paula Almeida, conceptul de multiculturalitate nu e o abstracțiune politică. Ea i-a spus lui Tom, când acesta plângea în bancă, că nu va putea comunica cu ceilalți colegi în engleză. „Eu am vorbit totdeauna în portugheză cu el.". Nu se supără când Carolina, care stă lângă Tom, îi traduce acestuia în portugheză. Fetița vorbește foarte bine limba engleză. Între copii nu există sentimentul de respingere dintre străini, care apare uneori la maturi, dimpotrivă, apare voința de a se integra cât mai rapid. Profesoara crede că toți elevii ei sunt niște „eroi". Micuții imigranți se confruntă cu schimbări radicale legate de țară, de climă, de limbă, de lipsa de afectivitate, în niște cir-cumstanțe de viață - copilăria, adolescența - în care stabilitatea emoțională are rolul cel mai important. E încă prea devreme pentru a spune dacă ei au făcut față provocării. Dar, cel puțin, luptă din răsputeri pentru a se integra! (va urma) Constantin Florescu