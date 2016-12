Şcoala începe cu vreme ploioasă. Vezi prognoza pentru următoarele două săptămâni

Școala începe cu vreme ploioasă. Vezi prognoza pentru următoarele două săptămâni

Marţi, 10 Septembrie 2013.

Începerea noului an școlar va prinde România cu multă ploaie, potrivit prognozei pe următoarele două săptămâni. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.În primele zile, regimul termic diurn va fi caracterizat de valori în jurul celor normale pentru prima jumătate a lunii septembrie, și se vor situa chiar peste cele obișnuite în zilele de 11 și 12 septembrie, când valoarea medie va fi de 24 - 25 de grade. Aceeași abatere pozitivă față de temperaturile climatologic normale se așteaptă și la valorile minime, care se vor situa în jurul unei medii de 13 - 14 grade. După răcirea vremii anticipată pentru data de 13 septembrie, se remarcă o ușoară creștere a temperaturilor maxime până la medii de 22 - 23 de grade. Nopțile și diminețile se mențin relativ răcoroase în intervalul 14 - 18 septembrie, cu 9 - 11 grade în medie, apoi posibil valori mai ridicate.Ploi mai frecvente, însoțite de descărcări electrice vor fi în intervalele 11- 13 septembrie, respectiv 16 - 18 septembrie.În Dobrogea, temperaturile maxime vor fi în creștere treptată în prima parte a săptămânii, de la medii de 23 de grade la 25 - 26 de grade, urmând a caracteriza o vreme caldă pentru această perioadă din an, în special în partea continentală a regiunii. Apoi regimul termic va marca o scădere, care va determina înregistrarea unor valori în jurul mediilor multianuale, respectiv 22 - 23 de grade. Minimele nocturne se vor situa în primele zile în jurul a 15 - 16 grade, urmând să scadă după data de 14 septembrie. Probabilitatea de averse și fenomene electrice va crește în jurul datelor de 12 - 13 septembrie, respectiv 17 septembrie, pentru celelalte zile ale intervalului condițiile de ploaie fiind foarte reduse.