Co-pilotul elicopterului SMURD, găsit la o adâncime de 6 metri, legat de scaun

Ştire online publicată Luni, 15 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Co-pilotul elicopterului SMURD care s-a prăbușit în lacul Siutghiol, luni după-amiază, a fost găsit de salvatori la o adâncime de aproximativ 6 metri, legat de scaun, a declarat presei, luni seara, Marian Ciulei, scafandru în cadrul Centrului de Antrenament al scafandrilor de intervenție a ISU Dobrogea, scrie Agerpres. ''Am găsit cea de-a doua victimă legată de scaun la o adâncime de circa 6 metri. Vizibilitatea este foarte scăzută, temperatura apei este de doar 2 grade Celsius, ceea ce face intervenția foarte dificilă, și este foarte mult mâl, de peste o jumătate de metru. Când am găsit a doua victimă, am balizat zona. Cu sprijinul celor de la Poliția de Frontieră și cu ajutorul unui sonar am încercat să găsim epava, am găsit pe fundul lacului bucăți din elicopter(...), nu am găsit carlinga, ci scaunul, și victima legată de scaun. Am scos victima de pe scaun și am adus-o la suprafață'', a spus Ciulei.Un elicopter SMURD cu 4 persoane la bord s-a prăbușit luni după-amiază în lacul Siutghiol, fiind găsite până acum două persoane, celelalte fiind în continuare căutate de salvatori.