Clujul, Braşovul, Timişoara şi Sibiul cheltuiesc la un loc mai puţin decât Mazăre

Pentru pavoazarea de sărbători

Clujul, Brașovul, Timișoara și Sibiul cheltuiesc la un loc mai puțin decât Mazăre

În urmă cu două zile am scris un articol privind modul în care sume mari de bani pleacă de la bugetul local, într-un an foarte dificil din punct de vedere financiar, pentru lucruri care se pot face cu mult mai puține fonduri. În materialul „Primarul Mazăre mai schimbă un beculeț, mai repară o legătură și plătește 20 de miliarde de lei”, făceam un bilanț provizoriu al sumelor alocate de municipalitate pentru montarea – demontarea insta-lațiilor de iarnă de pe străzile Constanței. Mulți dintre forumiștii care au postat comentarii pe site-ul ziarului (www.cugetliber.ro) ori s-au făcut că nu înțeleg ori nu am fost eu suficient de explicit, ei invocând drept argument că toate orașele din România sunt decorate cu beculețe și ghirlande în preajma sărbătorilor de iarnă. Demersul nostru jurnalistic nu a fost nicio clipă acela de a critica faptul că se montează accesoriile, ci am încercat să scoatem în evidență sumele foarte mari care se cheltuiesc pentru acest lucru. Astăzi vă vom demonstra că nu ne-am înșelat și că municipalitatea chiar face risipă de bani. Am luat exemplele marilor orașe, am scotocit după toate licitațiile organizate de primăriile din țară pentru montarea și demontarea beculețelor ornamentale, însă nu am găsit nicăieri sumele de bani cu care se joacă aleșii constănțenilor. Clujul, Timișoara sau Brașovul nu cheltuiesc împreună cât o face Constanța la acest capitol, însă toate trei arată cel puțin la fel de frumos. Clujul – sub 500.000 lei La Cluj Napoca, oraș mai mare și mult mai europenizat decât Constanța, se vor cheltui anul acesta, pentru montarea – demontarea ornamentelor luminoase și decorarea municipiului pentru sărbătorile de iarnă sub 500.000 de lei (n.r. – 5 miliarde de lei vechi). Cât plătește primarul constănțean pentru împodobirea unui singur bulevard. Viceprimarul Clujului, Laszlo Attila, a vorbit cu noi despre acest aspect. „Noi avem un contract în derulare valabil pe cinci ani de zile cu o societate comercială din Cluj privind decorarea bulevardelor, piețelor și instituțiilor pentru sărbătorile de iarnă. Suma scrisă în contract este de un milion de lei pe an, însă, până acum, acesta fiind al treilea an, nu am cheltuit decât cel mult 500.000 lei pe sezon. O bună parte din cheltuieli sunt preluate de mari societăți comerciale din oraș, care s-au angajat ca în fiecare an să decoreze câte o piață. Astfel, până acum, am ajuns să nu acoperim toată suma din contract, ci cel mult jumătate. Asta se întâmplă în fiecare an și în această iarnă va fi la fel. Reușim să nu sufocăm bugetul cu aceste costuri, mai ales anul acesta când ne confruntăm și cu criza economică. Și chiar nu am avut probleme până acum, totul a mers foarte bine, orașul a fost frumos”, ne-a declarat viceprimarul Clujului, Laszlo Attila. Timișoara și Sibiul - câteva sute de mii La Timișoara, purtătorul de cuvânt al instituției ne-a declarat că săptămâna viitoare se va stabili bugetul pentru sărbătorile de iarnă, precizând totodată că pentru montarea și demontarea instalațiilor luminoase sumele alocate nu vor depăși câteva sute de mii de lei. La Sibiu, sumele de bani destinate decorării orașului nu vor fi semnificative, deoarece primăria a achiziționat în anii trecuți toată instalația și ornamentele. „Nu o să mai cheltuim bani pentru achiziționarea de beculețe sau alte instalații deoarece le avem pe cele de anii trecuți. Practic, singurele costuri vor fi legate de montarea și de demontarea lor, însă nu sunt sume foarte mari. În nicun caz de ordinul milioanelor de lei”, am primit răspunsul din partea biroului de relații publice al Primăriei Sibiu. E criză la Brașov Primăria Brașov a anunțat că va reduce considerabil costurile privind iluminarea orașului pentru sărbătorile de iarnă. „Încă de anul trecut am redus foarte mult costurile pentru decorarea orașului în preajma sărbătorilor. Este criză economică, oamenii au probleme financiare foarte mari, așa că nu ne putem permite o risipă a banului public în acest moment. De aceea, anul acesta vom reduce și mai mult costurile, undeva spre 100.000 de euro. În principal, ne bazam pe sprijinul agenților economici, dar anul acesta nici măcar nu îndrăznim să mai apelăm la ei pentru că știm că au probleme financiare, că a fost un an greu”, ne-a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov. Și alții se pregătesc de sărbători Și pe site-ul de licitații publice am găsit diferențe enorme între contractele Primăriei Constanța și cele ale altor localități mari din țară privind decorarea orașului pentru sărbătorile de iarnă. Astfel, dacă la Constanța vor fi cheltuite peste două milioane de lei (20 miliarde lei vechi) pentru montarea – demontarea beculețelor ornamentale, Primăria Alba Iulia organizează licitație pentru contractul „Lucrări de ornamentare străzi și parcuri cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, cu o valoare estimată de 581.680 lei. În Bacău, furnizarea și montarea de șiruri luminoase, tuburi luminoase și țurțuri luminoși vor costa 126.050 lei, în timp ce în municipiul Drobeta Turnu Severin, lucrările de instalare a echipamentelor de iluminare pentru sărbătorile de iarnă se vor ridica la cel mult 252.100 lei. La Piatra Neamț, fieful lui „Pinalti”, primăria va cheltui 351.000 lei pentru „lucrări de montare, debranșare, demontare echipamente: plase luminoase, figurine, ghirlande, ghirlande pentru brazi, echipamente decor”. Și Primăria Satu Mare a făcut cerere de oferte pentru contractul „Iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă 2009", valoarea estimată fiind de 175.000 lei (de vreo 12 ori mai puțin decât la Constanța). În Sebeș, furnizarea de obiecte de iluminat ornamental necesare pentru pavoazarea municipiului, în perioada sărbătorilor de iarnă 2009-2010, va costa 105.000 lei fără TVA. Singura licitație care s-a ridicat cât de cât la valori mai mari a fost organizată de Primăria Municipiului Târgu – Mureș, însă acolo este vorba în primul rând de achiziția și, apoi de montarea ornamentelor luminoase pentru pavoazarea orașului. Suma aflată în joc este de 1,1 milioane de lei, de două ori mai mică decât la malul mării. Și când te gândești că primarul Mazăre era atât de mulțumit că va strânge cureaua anul acesta și nu va face risipă de bani publici…