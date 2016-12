Cluburile au tras obloanele, la Constanţa. Amenzi de peste 200.000 de lei

Cluburile au tras obloanele, la Constanța. Amenzi de peste 200.000 de lei

Tragedia de la Clubul Colectiv din Capitală a mobilizat o țară întreagă. Pe lângă oamenii care au ieșit în stradă, autoritățile s-au apucat să facă controale. Ieșirile de urgență, autorizațiile de prevenire la incendiu și alte avize necesare de la Detașamentulpentru Situații de Urgență „Dobrogea“ au fost luate la „puricat“.Autoritățile din întreaga țară au luat cu asalt barurile, cluburile și restaurantele, pentru a vedea care se conformează. Este trist însă că toate aceste măsuri s-au luat după ce 48 de tineri și-au pierdut viața în incendiul de la Colectiv.Pe raza municipiului Constanța, militarii ISU au organizat, în ultimele zile, o acțiune, în vizorul lor fiind obiectivele de alimentație publică cu aflux mare de public pe timpul nopții. Pompierii au făcut 23 de verificări inopinate, împreună cu polițiștii și jandarmii constănțeni.„Situația efectuării verificărilor este următoarea: la 9 unități de alimentație publică, s-a finalizat acțiunea de control; la 6 unități de alimentație publică, acțiunea de control este în curs de finalizare, întrucât la momentul controlului administratorii nu au putut prezenta toate documentele solicitate; la 8 unități de alimentație publică, acțiunea de control nu s-a putut desfășura, întrucât obiectivul era închis pentru public”, se arată într-un comunicat remis de ISU „Dobrogea”.Potrivit militarilor, verificările au scos la iveală 36 de nereguli, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 215.000 lei. Potrivit anchetatorilor, cele mai frecvente deficiențe sunt lipsa autorizației de securitate la incendiu, deficiențe privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, deficiențe privind existența și funcționalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.v v vO parte din cluburile din Constanța au tras obloanele și nici că au mai deschis, în timp ce altele s-au pus la punct cu toate cele necesare.„În clubul Doors, fumatul va fi permis doar într-o zonă special amenajată, situată în zona din spate (la canapele). În restul clubului, fumatul este strict interzis (conf. art.3 Legea 349/2002). Pentru informarea clienților noștri, am atașat o hartă informativă cu dotările și ieșirile de urgență ale clubului. Vă mulțumim pentru înțelegere”, au scris reprezentanții clubului, pe pagina de Facebook. Mai mult, aceștia au afișat o hartă cu ieșirile de urgență, extinctoarele și hidrantul.Dacă aceștia s-au pus la punct, au ales să respecte legea și au acceptat controalele făcute, alții au tras obloanele dinainte cu mult.„Deși am decis cu multe ore în urmă să nu deschidem în seara aceasta, facem acum comunicatul oficial. Clubul LUV este închis! Am încercat să punem în balanță dacă nu ar fi ajutat mai mult să direcționăm tot profitul acestei seri înspre cei răniți sau înspre cei cinci copii rămași singuri. Am fi vrut ca, pe lângă durerea și compasiunea pe care le simțim profund în urma acestei tragedii, să dăm și o mână de ajutor, însă interpretarea mass media ar fi putut fi subiectivă”, scrie pe pagina de Facebook a clubului încă de pe 31 octombrie.