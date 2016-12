Clubul Isis a premiat oamenii de valoare ai Constanţei

Clubul Isis a premiat oamenii de valoare ai Constanței

La aniversarea a patru ani de activitate, Asociația Clubul Isis a premiat, și în acest an, cei „Zece Oameni de Valoare” ai Constanței. Gala ajunsă la a treia ediție s-a desfășurat la Casa de Cultură, fiind prezenți directori ai instituțiilor publice, edili locali din județ, cadre medicale, cadre didactice.„Un oraș rămâne o simplă așezare, dacă nu există oameni care să marcheze locul, prin valoare. Adevăratele valori nu au nevoie de reclamă, dar merită să fie premiate cu o distincție. Oameni hotărâți care și-au construit cariere de excepție în diverse domenii, care au înregistrat performanțe, care ne-au depășit așteptările. Oameni care fac cinste orașului în care trăim și care ne-au asigurat notorietatea de meleaguri îndepărtate”, au afirmat reprezentanții Asociației Clubului Isis, referitor la cele zece personalități care au primit distincții pentru activitatea pe care o desfășoară.Dintre câștigători menționăm: la categoria „Medicină”, și în acest an, ca și anul trecut, cele mai multe voturi au fost strânse de dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Acesta nu a fost însă prezent, premiul fiind ridicat, în numele lui, de dr. Rodica Tudoran, șefa Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța. La categoria „Academic”, distincția a fost acordată prof. Dănuț Epure, rectorul Universității „Ovidius”, iar la „Lumea Afacerilor” premiul a fost înmânat președintei Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Corina Martin.„Mulțumirile mele se îndreaptă, poate din motive personale, subiec-tive, ușor personale, către fostul meu soț, Dumitru Martin. Îi datorez ceea ce sunt astăzi, m-a învățat întotdeauna că sunt cea mai bună, că se poate, iar eu am adăugat doar foarte multă muncă și multe ore de nesomn”, a afirmat, la primirea distincției, promotoarea turismului constănțean, Corina Martin.În ceea ce privește categoria „Muzică”, distincția a fost acordată cantautorului Laurențiu Duță, iar la categoria „Cultură”, prof. Daniela Hanțiu, decanul Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius”.Pe lângă cele zece categorii consacrate, organizatorii au acordat și premii de excelență. Printre premiați s-au numărat prof. dr. Lau-rențiu Mircea Popescu, directorul Institutului Național de Patologie „Victor Babeș”, cunoscut și ca „părintele telocitelor”, dr. Valeria Stroia, medic pediatru constănțean apreciat, dar și marele absent, actorul Jean Constantin.Seara a fost încheiată cu un concert Direcția 5, organizatorii anunțând că evenimentul va fi organizat și anul viitor.