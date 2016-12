Club Colectiv / Un pacient a decedat la Spitalul Floreasca; bilanțul tragediei crește la 36 de morți

1

Atentie

ATENȚIE! URMEAZĂ O NOUĂ MARE MANIPULARE! Am participat, aseară, la revolta românilor împotriva asasinilor tinerilor prezenți în seara zilei de 30 ocombrie la concertul de la clubul „Colectiv” din București. Am fost alături de miile de români, tineri și vârstnici, femei și bărbați, băieți și fete, indignați și revoltați, cu care am mărșăluit pe bulevardele bucureștene și am cerut demisia lui Victor Ponta, prim-ministru al Guvernului României, a lui Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului și ministrul afacerilor interne, a lui Raed Arafat, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a lui Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 4 București. Participanții la marșul din capitala României, din seara zilei de 3 noiembrie 2015, au cerut nu numai demisia celor de mai sus, ci și schimbarea ÎNTREGII clase politice. Întors acasă, am luat, la rând, așa-zisele televiziuni de știri și dezbateri, cele, care, din păcate, determină deciziile politice ale majorității electoratului român. M-am îngrozit. Mafia politică, aceea care a acaparat statul român prin lovitura de stat din decembrie 1989, se folosește, din nou, de indignarea și revolta noastră, pentru a ne manipula, cu ajutorul televiziunilor, pentru a ne determina să acceptăm un nou Guvern, format tot din oamenii lor, revopsiți, prezentați ca tehnocrați și independenți, care să le execute ordinele, să le asigure victoria în alegerile următoare, menținerea sub control a statului și folosirea acestuia pentru îmbogățirea mafiei, prin jefuirea poporului român. Pe ecranele televiunilor ticăloșite sunt prezenți numai aceiași moderatori și analiști care manipulează electoratul român de 26 de ani. Continuă embargoul mediatic împotriva noastră, a celor care ne-am opus sistemului politic impus țării prin lovitura de stat încă din decembrie 1989. Fac apel către toți românii cinstiți să nu se mai lase manipulați de către mafia politică. Puneți piciorul în prag! Cereți formarea unui Guvern Provizoriu, format numai din români care nu au făcut parte din conducerea statului român, care nu au ocupat nici o funcție de conducere în partidele poltice ce au guvernat România, care s-au remarcat ca buni profesioniști în domeniul lor de activitate. Un Guvern care să asigure o corectă organizare a alegerilor locale și parlamentare din anul viitor. În zilele care urmează, poporul român poate învinge mafia politică dacă, și numai dacă, el, poporul, pune stăpânire pe postul public național de televiziune, TVR, care poate și trebuie să devină, cu adevărat, Televiziunea Poporului. Constantin COJOCARU Președintele Partidului Poporului