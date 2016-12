Club Colectiv / Gigi Becali, dispus că ofere "oricâţi bani este nevoie" victime

Club Colectiv / Gigi Becali, dispus că ofere "oricâți bani este nevoie" victime

Finanțatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat în timpul unei conferințe de presă că este dispus că ofere "oricâți bani este nevoie" pentru a-i ajuta pe răniții din tragedia petrecută în clubul Colectiv.Omul de afaceri Gigi Becali a anunțat că s-a întâlnit cu ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu și i-a propus să facă o donație în sprijinul victimelor incendiului din clubul bucureștean. Totuși, susține finanțatorul Stelei, Bănicioiu a refuzat."Am vorbit cu ministrul Sănătății, a fost aici, și mi-a spus că dacă va avea nevoie va apela, dar că au deocamdată tot ce trebuie. Ei au spus că plătesc tot. Acum să mă bag eu ca musca în lapte să spun că plătesc eu, nu are rost", a explicat Becali, potrivit Mediafax."Pentru mine nu contează niciun ban din lume când e vorba de o viață de om. (...) Eu dau oricâți bani este nevoie. Ce vor face ei cu banii? Îi iau în cer? Pe mine m-a lecuit pușcăria. M-au mai sunat oameni și le-am spus că ocâți bani este nevoie, pentru orice, eu îi plătesc imediat. Eu nu aleg niciun caz. Nu contează numele, la mine nu e cu pile. Oricine vine, eu ajut, nu contează că e prieten cu fata mea sau oricine. Dau oricât, pentru că așa a vrut Dumnezeu să am. Și vreau să scap de povara bogăției. Ca să scap de povara bogăției o să fac un mare spital. Cu ministrul am vorbit aici și mi-a spus «domnule Becali, nu avem nevoie. Dacă avem nevoie cumva, chestiune de procedură, plăți ceva repede în străinătate». Pentru că le ia și două zile la Guvern aprobarea. Acum primul ministru nu poate da Ordonanță de Urgență, doar Hotărâre de Guvern. Mi-a zis că «apelez la dumneavoastră și după aia vă dăm banii». I-am zis că pun 2-3 milioane în cont, dar mi-a zis că nu e nevoie", a adăugat el.De altfel, omul de afaceri a donat deja 70.000 de euro pentru transferul în străinătate al uneia dintre victime. Este vorba despre Daniel Ciobanu, chitaristul trupei Prea Târziu, care era internat în stare foarte gravă la Spitalul de Arși și urma să fie transportat la un spital din Israel. Din păcate, sâmbătă dimineață, bărbatul a decedat.