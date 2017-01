Clanul Vasea a fost pus în libertate

Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat! Clanul Vasea a fost pus în libertate. Nu de Tribunalul Constanța, care, prin judecătorul Doina Drăguinea, a grăbit cât s-a putut judecarea dosarului, ci de magistrații Curții de Apel. Judecătorii Adriana Ispas, Marius Epure și Valentin Iancu au dispus înlocuirea măsurii de arest preventiv cu aceea de a nu părăsi țara. În cursul zilei de ieri, Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă i-a pus în libertate pe cei cinci, executând ad literam decizia Curții de Apel Constanța. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis punerea în libertate a cinci din membrii lumii interlope din Constanța. Potrivit directorului Penitenciarului de Ma-ximă Siguranță de la Poarta Albă, Claudiu Bejan, „în cursul acestei zile (n.r. - ieri) decizia instanței Curții de Apel va fi pusă în aplicare, cei cinci urmând a părăsi penitenciarul”. Marian Cristian Gheorghiu, Victor Șerban, Sali Usein, Traian Vasea și Mihăiță Vasea sunt, așadar, liberi. Cei trei magistrați care au judecat menținerea mă-surii de arest preventiv, respectiv Adriana Ispas, Marius Epure și Valentin Iancu, au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu aceea de a nu părăsi țara. Curioși din fire, am întrebat pe unul dintre judecătorii care au emis decizia ce a avut în vedere la pronunțarea ei. Judecătorul Adriana Ispas ne-a spus că s-a luat în considerare, printre altele, perioada pe care cei cinci au petrecut-o în arest, faptul că o parte dintre părțile vătămate și-au retras plângerile, că instanța de fond (Tribunalul Constanța) a finalizat audierea lor și că restul putem citi în motivarea deciziei. Așadar, ceea ce se discuta pe la colțuri și se „bârfea” în diferite medii s-a adeverit. Judecătorul dosarului de fond, Doina Drăguinea, a realizat audierea inculpaților în timp record (vă amintim că audierile au avut loc zile la rând, de dimineață până seara) pentru ca apoi Curtea de Apel să-i pună în libertate. Să dăm crezare, oare, informațiilor potrivit cărora frații Vasea ar fi împins bani grei ca să iasă de după gratii?! Nu putem să nu remarcăm că eliberarea fraților Vasea & Co are loc cu aportul judecătorului Marius Epure. magistratul l-a pus în libertate, în urmă cu mai bine de un an, pe când era judecător la Tribunalul Constanța, printr-o sentință neatacabilă, pe Shyti Blenis, unul dintre suspecții triplului asasinat de la Mangalia, în care soții Ion și fetița lor au fost omorâți cu sânge rece. Bătăliile care s-au ținut lanț câțiva ani Anchetatorii au stabilit că, timp de doi ani, cele două grupări, Frații și Spaniolu’, s-au răfuit între ele, ori de câte ori au avut prilejul, ca două bande rivale, fie pentru reglarea unor conturi, fie pentru alimentarea unor orgolii personale de impunere a supremației uneia în detrimentul celeilalte. Potrivit polițiștilor, în noaptea de 17 noiembrie 2006, în jurul orelor 21,30 - 22, în localul Imperial Bowling Club din Piața Roșu, cartierul Tomis Nord, cei doi frați Vasea, împreună cu Sali Usein, Victor Șerban și Marian Cristian Gheorghiu, l-au bătut crunt pe Stila Sarafu - membru al grupării adverse Spaniolu’ - l-au lovit cu o bâtă în cap, cu intenția de a-l ucide. Deși Stila Sarafu a încercat să se apere cu brațele, bărbații l-au lovit de mai multe ori în zona capului, victima alegându-se și cu mâinile rupte. În sarcina celor cinci se mai reține și că i-au bătut pe Ionuț Vanghelici, care a avut nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale, și pe Bogdan Vera. Acest incident a continuat o noapte mai târziu în clubul Heaven. Alte incidente au avut loc la Școala nr. 23 Constantin Brâncoveanu, clubul White Horses, Oxford, Flora, After Hours.Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat! Clanul Vasea a fost pus în libertate. Nu de Tribunalul Constanța, care, prin judecătorul Doina Drăguinea, a grăbit cât s-a putut judecarea dosarului, ci de magistrații Curții de Apel. Judecătorii Adriana Ispas, Marius Epure și Valentin Iancu au dispus înlocuirea măsurii de arest preventiv cu aceea de a nu părăsi țara. În cursul zilei de ieri, Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă i-a pus în libertate pe cei cinci, executând ad literam decizia Curții de Apel Constanța. Magistrații Curții de Apel Constanța au decis punerea în libertate a cinci din membrii lumii interlope din Constanța. Potrivit directorului Penitenciarului de Ma-ximă Siguranță de la Poarta Albă, Claudiu Bejan, „în cursul acestei zile (n.r. - ieri) decizia instanței Curții de Apel va fi pusă în aplicare, cei cinci urmând a părăsi penitenciarul”. Marian Cristian Gheorghiu, Victor Șerban, Sali Usein, Traian Vasea și Mihăiță Vasea sunt, așadar, liberi. Cei trei magistrați care au judecat menținerea mă-surii de arest preventiv, respectiv Adriana Ispas, Marius Epure și Valentin Iancu, au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu aceea de a nu părăsi țara. Curioși din fire, am întrebat pe unul dintre judecătorii care au emis decizia ce a avut în vedere la pronunțarea ei. Judecătorul Adriana Ispas ne-a spus că s-a luat în considerare, printre altele, perioada pe care cei cinci au petrecut-o în arest, faptul că o parte dintre părțile vătămate și-au retras plângerile, că instanța de fond (Tribunalul Constanța) a finalizat audierea lor și că restul putem citi în motivarea deciziei. Așadar, ceea ce se discuta pe la colțuri și se „bârfea” în diferite medii s-a adeverit. Judecătorul dosarului de fond, Doina Drăguinea, a realizat audierea inculpaților în timp record (vă amintim că audierile au avut loc zile la rând, de dimineață până seara) pentru ca apoi Curtea de Apel să-i pună în libertate. Să dăm crezare, oare, informațiilor potrivit cărora frații Vasea ar fi împins bani grei ca să iasă de după gratii?! Nu putem să nu remarcăm că eliberarea fraților Vasea & Co are loc cu aportul judecătorului Marius Epure. magistratul l-a pus în libertate, în urmă cu mai bine de un an, pe când era judecător la Tribunalul Constanța, printr-o sentință neatacabilă, pe Shyti Blenis, unul dintre suspecții triplului asasinat de la Mangalia, în care soții Ion și fetița lor au fost omorâți cu sânge rece. Bătăliile care s-au ținut lanț câțiva ani Anchetatorii au stabilit că, timp de doi ani, cele două grupări, Frații și Spaniolu’, s-au răfuit între ele, ori de câte ori au avut prilejul, ca două bande rivale, fie pentru reglarea unor conturi, fie pentru alimentarea unor orgolii personale de impunere a supremației uneia în detrimentul celeilalte. Potrivit polițiștilor, în noaptea de 17 noiembrie 2006, în jurul orelor 21,30 - 22, în localul Imperial Bowling Club din Piața Roșu, cartierul Tomis Nord, cei doi frați Vasea, împreună cu Sali Usein, Victor Șerban și Marian Cristian Gheorghiu, l-au bătut crunt pe Stila Sarafu - membru al grupării adverse Spaniolu’ - l-au lovit cu o bâtă în cap, cu intenția de a-l ucide. Deși Stila Sarafu a încercat să se apere cu brațele, bărbații l-au lovit de mai multe ori în zona capului, victima alegându-se și cu mâinile rupte. În sarcina celor cinci se mai reține și că i-au bătut pe Ionuț Vanghelici, care a avut nevoie de cinci zile de îngrijiri medicale, și pe Bogdan Vera. Acest incident a continuat o noapte mai târziu în clubul Heaven. Alte incidente au avut loc la Școala nr. 23 Constantin Brâncoveanu, clubul White Horses, Oxford, Flora, After Hours.