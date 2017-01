Clanul Raim a fost pus în libertate

1

Ia de aici scoaterea! Ia NUP-ul neamule!

Daca au incercat sa corupa vre-un politist inseamna ca nu au minte. Politistii sunt supravegheti si controlati de procurori in ceea ce priveste urmarirea penala si executa doar sarcinile trasate in dosar de procurori. Deci nu prea au putere. Insa se pare ca nu a fost nevoie de nici o interventie pentru ca procurorii si-au pus piedica singuri atunci cand au disjusn, au scos de sub urmarire si au dat NUP-uri cu nemiluita. Acesti procurori ori sunt incompetenti ori spagari pentru ca in decurs de doua luni dosarul ala mare s-a subtiat considerabil.