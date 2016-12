Clădirile abandonate din Peninsulă, bombe cu ceas în inima Constanţei

Clădirile abandonate din Peninsulă, bombe cu ceas în inima Constanței

Zeci de clădiri din zona Peninsulară a Constanței stau să cadă la prima adiere de vânt. Nu e nevoie de niciun cutremur, de vreun fenomen al naturii deosebit pentru a culca la pământ o bună parte din istoria unei așezări ce datează de mii de ani. Din păcate, municipiul Constanța, cu sprijinul autorităților locale, a reușit să-și transforme singurul cartier istoric într-o imensă hazna, unde haitele de maidanezi și sutele de boschetari și familii fără adăpost își duc zilele și își fac nevoile în plină stradă. Am putea avea o comoară turistică veritabilă, în locul show-urilor kitsch-oase din Mamaia, promovând, în adevăratul sens al cuvântului, istoria și trecutul unui oraș mândru și străvechi și nu buci de dansatoare braziliene și turbane de șeici. Potrivit Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța, peste 200 de clădiri din întreg județul, dintre care cele mai multe se află în zona peninsulară a municipiului, sunt în pericol să se prăbușească oricând. Numai anul acesta, Inspectoratul a mai identificat alte zece imobile în cartierul istoric al Constanței care prezintă risc ridicat. Din păcate, autoritățile statului ridică neputincioase din umeri când vine vorba despre această zonă, indicând drept responsabili pentru dezastrul de acolo proprietarii și Primăria Constanța. Cele mai multe imobile fac subiectul unor acțiuni în instanță și, până la emiterea unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, nimeni nu își asumă responsabilitatea lor. Responsabilitatea, în curtea Primăriei „În orice moment, multe clădiri din zona peninsulară se pot prăbuși. Nu e nevoie de vreun cutremur, nimic. Ele se află într-o stare foarte proastă. Din păcate, construcțiile abandonate și cele fără proprietar stabil, căci despre ele vorbim, au o situație foarte delicată, iar noi nu știm cu cine să vorbim. Cele mai multe se află în instanță, foștii proprietari se judecă de ani de zile cu statul și nimeni nu ia nicio măsură pentru conservarea imobilelor. În mod normal, responsabilitatea este în curtea administrației locale, legea stabilind responsabilități atât proprietarilor, cât și primăriilor. În peninsulă, municipalitatea este, în momentul de față, proprietara a foarte multe imobile. Unele dintre construcțiile care reprezintă un grad avansat de deteriorare sunt în curtea RAEDPP Constanța, care le administrează. Însă nu face investiții pentru că acele clădiri au o situație incertă. Așa că ele se prăbușesc. Primarul ar putea dispune măsuri de conservare a acestor imobile, pentru ca ulterior administrația locală să își recupereze banii de la proprietar”, ne-a declarat Gigi Chiru, șeful Inspectoratului de Stat în Construcții. În ceea ce privește clădirile cu proprietari, primăria trebuie să oblige deținătorii să-și conserve și să-și întrețină imobilele. Dacă nu ia nicio măsură, administrația locală poate fi sancționată de Inspectoratul de Stat în Construcții. „De foarte multe ori, am fost nevoiți să luăm măsuri împotriva primăriei. Potrivit legii, dacă noi sesizăm anumite nereguli, notificăm administrația locală să dispună măsuri pentru remedierea lor. Dacă vedem că nu se întâmplă nimic, atunci sancționăm primăria”, a mai adăugat Chiru. Bombe cu ceas Problema cea mai gravă, dincolo de aspectul total inestetic și masacrul arhitectural și istoric, ține însă de siguranța constănțenilor. Orice persoană care se plimbă prin zona peninsulară poate cădea, oricând, victima clădirilor în ruină, care amenință cu prăbușirea la orice rafală de vânt. Deși unele sunt îngrădite, acest lucru nu protejează aproape deloc, deoarece ele sunt construite chiar în buza șoselei, iar dacă ar pica ar ajunge direct în stradă și pe trotuar. Exact cum s-a întâmplat în București, acum două săptămâni. Inspectoratul de Stat în Construcții recunoaște că aceste imobile reprezintă un risc ridicat pentru siguranța trecătorilor, însă instituția nu are ce să facă. Mai mult, chiar și în eventualitatea producerii unei tragedii, nimeni nu poate fi tras la răspundere, atât penal, cât și civil. „Dacă se întâmplă așa ceva, nu avem ce să facem. Probabil că toate vina va fi pusă pe seama victimei. Ideea e că nu prea ai împotriva cui să te îndrepți deoarece dreptul de proprietate al clădirii se dispută în instanță și nimeni nu e proprietar. O să amendăm noi primăria, dar nu rezolvăm nimic. Mortul va fi tot mort, rănitul va fi tot rănit. Nici procuratura nu va avea mare lucru de făcut. Unde nu există proprietar nu ai pe cine să tragi la răspundere, chiar dacă ești omorât în plină stradă de o clădire care îți cade în cap”, ne-a declarat șeful Inspectoratului de Stat în Construcții Constanța. Program pentru reabilitarea clădirilor Acolo unde există proprietar sau proprietari și imobilul se află într-o stare avansată de deteriorare, oamenii trebuie să știe că își pot repara clădirea pe banii statului, pe care îi vor restitui însă în 25 de ani, fără nicio dobândă sau comision. Construcția va fi supusă mai întâi unei expertizări, pe baza căreia se va face un proiect de intervenție. Locatarii vor obține banii necesari de la bugetul de stat, fondurile respective fiind acordate sub formă de împrumut, pe 25 de ani, fără dobândă. Din păcate, foarte puțini constănțeni știu de acest program guvernamental.