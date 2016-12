Circulaţia pe Podul Agigea se închide total, de la 1 septembrie

1

E clar că avem de-a face cu o metodă științifică de terorizare a populației și cu un sabotaj abject împotriva turismului romanesc

Acest nemernic, Cătălin HOROR (sic!) spune că podul a fost pe lista lui de priorități de la începutul anului. Dar el nu a făcut absolut nimic și că încontinuu a mințit, ca un copil cretin, că circulația se va relua pe 4 benzi ( de la 15 iunie, apoi de la 30 iunie, apoi de la 15 iulie etc, etc.). Acum, ca acțiunile de sabotaj ale celor de la CNADR să fie desăvîrșite, fac culmea nebuniei: opresc circulația de la 01 septembrie, adică în plin sezon. Scîrbe infame, teroriștii sunt copii nevinovați pe lîngă voi. Alte lucrări criminale ale leprelor de la CNADR sunt parapetele montate pe mijlocul străzilor. Astfel de parapete au fost montate între C-ța – Ovidiu, C-ța – Eforie etc. și sunt ABSOLUT CRIMINALE deoarece ȘOSELELE NU AU FOST PROIECTATE DE LA ÎNCEPUT PT. ACESTE PARAPETE, astfel că montarea lor duce la îngustarea benzilor 2 de pe ambele sensuri. La aceste lucrări teroriste se adaugă și faptul că marginea din dreapta a benzii 1 (de pe fiecare sens) e foarte înaltă față de porțiunea de pămînt (șoseaua C-ța – Ovidiu) sau are un șanț nebun (C-ța – Eforie), astfel că șoferii de pe banda 1 tind să meargă spre 2, iar cei de pe 2, de frica parapetului, tind să meargă spre 1. Singurul rol al acestor parapete criminale e acela de aduce bani în buzunarul nemernicilor care le-au montat și care ar trebui acuzați de acte de terorism împotriva populației.