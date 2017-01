CINE SUNT VINOVAŢII PENTRU TRAGEDIA DE PE LACUL SIUTGHIOL? Cad primele capete

Întrebări care își așteaptă răspunsul

CINE SUNT VINOVAȚII PENTRU TRAGEDIA DE PE LACUL SIUTGHIOL? Cad primele capete

Și-au îndeplinit cu succes ultima misiune. Acum, salvatorii se odihnesc în pace. Rudele lor, însă, cu lacrimi în ochi, vor să știe cine este vinovat pentru tragedie. De ce nu s-a putut face nimic pentru a-i salva, de ce nu s-a intervenit mai rapid, de ce au fost atâtea neconcordanțe și erori care s-au dovedit a fi fatale pentru cei patru membri ai echipajului. Toate aceste întrebări rămân, deocamdată, fără răspuns.Elicopterul SMURD transportase un pacient cu embolie pulmonară de la Tulcea la Spitalul Județean din Con-stanța și se întorcea de la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”, unde alimentase cu combustibil. Nimeni nu își poate explica ce anume s-a întâmplat, de ce s-a prăbușit elicopterul. Potrivit reprezentanților ROMATSA, ultima convorbire cu pilotul SMURD a avut loc la decolare, când s-a luat legătura cu turnul de control de la Aeroportul Kogălniceanu.„Potrivit procedurilor, în cazul zborurilor sub 3.000 de metri, următorul apel de raportare urma să fie făcut la ora 16.20 din localitatea Agigea. La momentul decolării, condițiile meteo erau bune, vizibilitatea de peste șase kilometri”, spun reprezentanții ROMATSA.Elicopterul SMURD s-a prăbușit la ora 16.11, în lacul Siutghiol.Supraviețuirea în apă la două grade Celsius, cât avea lacul Siutghiol când s-a prăbușit elicopterul SMURD, era de cel mult 20 de minute - aceasta este concluzia pusă de reprezentanții Mi-nisterului Afacerilor Interne (MAI).„Supraviețuirea conștientă ar fi putut fi de cel mult 12 minute, iar supraviețuirea generală, de cel mult 20 de minute, într-o apă de două grade Celsius”, a spus Monica Dajbog, purtător de cuvânt al MAI.Cad primele capete. Jianu - eliberat din funcție!Deși autoritățile spun că nu au ce să-și reproșeze și au acționat repede și eficient, iată că ministrul de Interne, Gabriel Oprea, a decis să taie primele capete în cazul tragediei. Astfel, comandantul ISU Dobrogea, colonelul Viorel Jianu, a fost eliberat din funcție. În același timp, ministrul Oprea a propus ca prefectul Constanței, Radu Volcinschi, să fie demis. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla.„Din timpii pe care îi am și care au fost dați, nu există mai repede decât atât să intervii în condițiile organizării existente, care a permis ca sub 16 minute să ai toate echipajele de intervenție la fața locului. Avem apelul la 16.11 și la 16.30 deja era toată lumea acolo și șefa SMURD a spus că atunci când a sosit la fața locului, adică la 16.35-16.40, pe apă erau deja două ambarcațiuni ale pompierilor”, a declarat secretarul de stat Raed Arafat.Întrebat cum s-ar fi putut interveni pentru ca cele patru persoane să fie salvate, Raed Arafat a răspuns: „Sunteți convinși că aceste patru persoane puteau fi salvate imediat, în viață? Eu nu știu acest lucru”.Secretarul de stat a recunoscut că prima victimă scoasă din apă, Laura Vizireanu, a fost adusă la mal cu o barcă pescărească, precizând că împreună cu victima se afla în barcă și un paramedic pompier.„S-a intervenit și cu nave de pompieri și cu nave de pescari din zonă. Cum este și normal, oamenii au intervenit când au văzut ce s-a întâmplat, dar în ambarcațiunea care a adus-o la mal pe colega noastră era un paramedic pompier, asta este dovada că pompierii erau acolo. Dar restul pompierilor au rămas acolo să continue cercetările și un coleg paramedic a venit cu barca de pescari la mal”, a spus Raed Afarat.Acesta a precizat că primele două victime au fost scoase din apă de către scafandrii de la ISU, iar celelalte două, de scafandrii MApN, intervenția acestora fiind dificilă.„Scafandrii au intervenit în condiții extrem de grele, în altă țară probabil spuneau să continue căutările a doua zi. Primii doi au fost scoși la suprafață de scafandrii pompieri, iar ceilalți doi de scafandrii specializați, care au lucrat în condiții grele și periculoase”, a afirmat Raed Afarat.Salvatorii au implorat să fie salvațiPilotul elicopterului, comandorul Petre Corneliu Cătuneanu, avea 47 de ani și era angajat al Ministerului Afacerilor Interne de zece ani. Copilotul, căpitan comandor Ginel Claudiu Crăcănel, avea 42 ani și avea la activ 1.600 de ore de zbor. Medicul Laura Vizireanu, de la SMURD Constanța, avea 39 de ani, iar asistenta medicală, Gabriela Camelia Harton, 38 de ani. Ambele lucrau în cadrul SMURD din anul 2008.Laura Vizireanu a fost prima persoană recuperată de pompieri din apă. Aceasta a fost resuscitată inițial de medicii de pe ambulanță timp de aproximativ 45 de minute, ea răspunzând manevrelor de resuscitare. Ulterior, femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Constanța și internată în stare critică la secția de terapie intensivă, unde a murit câteva ore mai târziu.A doua persoană găsită a fost copilotul elicopterului, care a fost adus în jurul orei 21.30, fiind găsit pe scaunul său, cu centura pusă. Medicii i-au făcut masaj cardiac și apoi l-au transportat la spital, unde au continuat manevrele de resuscitare timp de peste o oră, cadrele medicale făcând tot posibilul să-l resusciteze, însă fără rezultat.Cea de-a treia persoană, pilotul elicopterului, a fost adusă la mal la miezul nopții, și în cazul acesteia fiind făcute manevre de resuscitare timp de câteva zeci de minute, tot fără rezultat. La aproximativ 12 ore de la prăbușirea elicopterului SMURD, scafandrii au reușit să găsească și trupul celei de-a patra persoane care se afla în aparatul de zbor, cu centura pusă, fiind vorba despre asistenta medicală Gabriela Harton, care era însărcinată. Trupul a fost găsit în jurul orei 4.30, decesul fiind declarat la fața locului.