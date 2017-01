CINE SUNT "REGII" DOBROGEI. "Nu ne împiedică nimeni să aşteptăm inamicul la cotitură"

Batalionul 912 Tancuri de la Murfatlar

CINE SUNT "REGII" DOBROGEI. "Nu ne împiedică nimeni să așteptăm inamicul la cotitură"

Despre Batalionul 912 Tancuri de la Murfatlar nu se cunosc prea multe lucruri. Tanchiștii sunt oameni care cunosc implicațiile meseriei lor, lucrează chiar și la 50 de grade și nu se plâng. Cea mai frumoasă senzație este, spun ei, să „conduci“ un tanc: te simți stăpânul lumii!I-am cunoscut pe tanchiști, în frunte cu colonelul Dorel Moraru, comandantul unității, „acasă” la ei, la Murfatlar. Colonelul Moraru ne-a vorbit despre sufletul de dinăuntrul fierului, un „fier” care cântărește nu mai puțin de 43 de tone și poate ajunge la o impresionantă viteză de 90 km/h, pe șosea. Comandantul Moraru este tanchist de aproximativ 24 de ani. Spune că îi mulțumește lui Dumnezeu că s-a făcut tanchist și că nu ar da această meserie pe niciuna.Ajung să se înțeleagă din priviriPentru ei, tanchiștii, orice tragere de luptă este trăită la maximum. Nu îi deranjează nici măcar faptul că tancurile de care dispun sunt vechi de zeci de ani. Spun, zâmbind, că sunt recunoscători pentru ceea ce au și se descurcă foarte bine și așa. Pentru că tancurile nu au sisteme de climatizare, iarna, militarii își fac treaba și la -10 grade. Vara, însă, temperatura în tanc este cu cel puțin zece grade mai mare decât cea de afară.„Începând cu 1 decembrie 2009 am fost numit comandantul acestui batalion de tancuri. Îmi aduc aminte că deși acest batalion s-a înființat în plină criză economică, constituirea lui a fost un real succes. Dobrogea este un pic particulară, pentru că vorbim de o ieșire la Marea Neagră, de separarea de celelalte zone, impuse prin fluviul Dunărea, vorbim despre existența unui obstacol major, și anume Canalul Dunăre - Marea Neagră. La momentul constituirii, nici nu se preconiza a fi ceva evenimente în această zonă, dar dacă ne uităm la atacurile din Crimeea sau conflictele din Ucraina ne dăm seama că principala lor poartă de acces ar fi în special zona de sud-est a României. Într-ade-văr, infanteria este regina, însă tancul este regele. Nu poți vorbi despre o forță militară dacă nu dispui de tancuri. Eu, ca tanchist, pot spune că tanchiștii sunt, la ora actuală, puțini dar buni. Cei care s-au urcat într-un tanc pot spune că îți dă într-adevăr senzația că ești un rege. Special este mastodontul pe care îl simți sub tine, trebuie să-l cunoști, să-i știi caracteristicile, performanțele, să cunoști oamenii cu care lucrezi într-un tanc. Cine își închipuie că într-un tanc intri de unul singur se înșeală. Tancul este o a doua familie a militarului. Membrii echipajului ajung să se înțeleagă din priviri sau din gesturi, fără a utiliza mijloacele de comunicații. Acesta este nivelul de perfecțiune care trebuie atins”, precizează comandantul Batalionului 912 Tancuri Murfatlar.„Vă garantez că nu ar avea succes“Mulți ar putea crede că celebrul tanc T55, care există în prezent la 912, a fost aruncat la fier vechi, însă el există și face carieră, fiind modernizat. Însă ce s-ar întâmpla în caz de război? Cum ar fi dacă tancurile noastre ar ajunge față în față cu tancuri de ultimă generație construite, spre exemplu, de ruși? La aceste întrebări ne răspunde colonelul Moraru.„Atâta vreme cât nu ne apropiem la dis-tanța de la care să ne angajăm unul pe altul, ei pot fi Goliat, iar eu să fiu cel mic. România are un teren foarte complex, înce-pând de la munți și terminând cu câmpiile. Păi dacă inamicul nu mă vede de la 800 metri, ce avantaj are că poate trage în mine de la cinci kilometri? Aici este extrem de importantă pregătirea militarilor. Ei trebuie să cunoască terenul și să cunoască unde putem câștiga și unde nu. Nu mă împiedică nimeni să mă pitesc după un deal și să aștept inamicul la cotitură. Chiar dacă inamicul are posibilitatea de a trage în noi de la o sută de kilometri, vă garantez că nu va avea succes. Pot avea cele mai sofis-ticate sisteme de armament, orice echipa-ment, pentru că intervine omul într-un fel sau altul și nu vor avea succes. Totul ține de pregătirea militarilor, de aceea punem accent pe acest lucru. Nu am fost într-un conflict deschis, așa că nu pot spune cum ar fi dacă am ajunge față în față cu un tanc mai performant”, conchide comandantul.