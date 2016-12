CINE SUNT CEI 192 DE POMPIERI CARE VOR FI DEMIŞI / Lista completă

4

Fost candidat

Am candidat si eu atunci. Nu am trecut, pentru ca am crezut ca examenul e pe bune. Ceilalti stiau despre ce e vorba si si-au scormonit prin buzunare pentru un amarat de salariu, altfel n-aveau nicio sansa, chiar daca unii chiar erau capabili sa treaca. Nu stiu de ce sunt atat de blamati, cand vina este exclusiv a organizatorilor examenului, care nu le-au dat nicio sansa reala. Cand nu ai un loc de munca, accepti orice conditie, chiar sa si platesti mai mult decat, oricum, vei castiga. Ce spuneti de cei care ocupa posturile de ofiteri? Acolo nu s-a dat spaga? Nu cred, acolo sunt neamurile!