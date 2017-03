Cine spune că poliţiştilor le plac gogoşile… electorale? "Salariile vor fi dublate, vor fi creşteri de 100% în 4 ani"

Cine spune că polițiștilor le plac gogoșile… electorale? "Salariile vor fi dublate, vor fi creșteri de 100% în 4 ani"

Timp de două zile, joi și vineri, polițiștii au pichetat în fața Ministerului Muncii, cerând respectarea mai multor drepturi, cel mai important fiind aplicarea fără inechități a HG1/2017. Sâmbătă sunt așteptați aproximativ 10.000 de polițiști, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne. Liderul SNPPC a precizat că în urma discuțiilor de joi cu ministrul Muncii, salariul polițiștilor aflați la baza piramidei vor fi dublate, începând cu 1 iulie. Alți lideri sindicali susțin că oamenii legii nu vor avea parte de salarii mărite în acest an, iar informația a fost confirmată chiar de Lia Olguța Vasilescu.Joi, în timpul pichetării polițiștilor în fața Ministerului Muncii, Dumitru Coarnă a anunțat că în urma discuțiilor purtate cu Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, s-a convenit la un acord pentru dublarea salariilor.„Am discutat cu doamna ministru despre proiectul salarizării unice. Până în acest moment nu ne-a parvenit proiectul în integralitate, pentru a ne putea pronunța. Doamna ministru ne-a asigurat că salariile de la baza piramidei vor fi dublate, adică vor fi creșteri de 100% într-un ciclu de 4 ani, începând cu 1 iulie 2017. Avem anunțați până acum câteva mii, vom fi aproximativ 10.000 de polițiști. Vreau să-i asigur pe militari că suntem alături de ei și vom negocia și pentru ei. Militarii își pot trimite reprezentanți la proteste, în persoana rudelor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Coarnă, pre-ședintele Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.În cadrul protestului care începe sâmbătă, la ora 10.00, și-au anunțat prezența aproximativ 10.000 de polițiști. Alte sindicate au primit interzis să participe la miting în numele altor organizații, după ce Pro Lex a semnat un protocol alături de SNPPC, celelalte sindicate fiind condiționate de interdicția sub orice formă a unor materiale care să aparțină altor sindicate. Dincolo de acest aspect, ceilalți lideri sindicali cred în anunțul privind salariile, făcut de Dumitru Coarnă.„Această lege nu există, iar toate discuțiile nu au o bază legală. Singurii care vor beneficia de întreaga mărire sunt medicii, care în 2018 vor beneficia de întreaga mărire. Salariile polițiștilor nu vor crește anul acesta. Legea este pregătită să intre în vigoare, în data de 1 iulie, dar va produce efecte din 1 ianuarie 2018. Nu vorbim despre creșteri procentuale, ci despre creșteri nominale”, ne-a precizat Cosmin Andreica, președintele Sin-dicatului Europol.Polițiștii nu vor mai beneficia de alte creșteri salariale decât cele care au fost convenite săptâmâna trecută, chiar dacă au venit cu o nouă listă de revendicări. Anunțul a fost făcut chiar de către Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, în cadrul unei emisiuni televizate. Ministrul Muncii a argumentat prin faptul că este aproape imposibil să mai găsească o altă soluție pentru cererile sindicatelor din Poliție, până nu va intra în vigoare legea salarizării unitare.„Au fost patru revendicări, s-au acceptat două, printre care sporuri la nivelul salariului minim pe economie. Asta e fost principala lor revendicare. Apoi, au vrut ca salariul de merit să se transfere cu patru luni mai devreme. Am acceptat să se dea de luna următoare, deși era din august. Dar ieri am văzut o listă de peste 20 de revendicări, de exemplu, o primă la pensionare, în condițiile în care poliția are pensie specială, lucruri pe care cred că nu trebuie nici să-l luăm în considerare”, a precizat Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, în cadrul unei emisiuni televizate.