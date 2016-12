Cine şi de ce l-a pârât pe procurorul general al Constanţei la CSM?

Cine și de ce l-a pârât pe procurorul general al Constanței la CSM?

A trecut mai bine de un an de când, la Constanța, a fost numit un nou procuror general. Elena Camelia Grecu a obținut, în luna iulie 2010, nota maximă (9.13) la concursul de promovare în funcții de conducere organizat de Institutul Național al Magistraturii (INM). S-a dovedit, cu acea ocazie, că aceasta stă foarte bine la capitolul teorie. Numai că, după un an de activitate, procurorul general Grecu a primit vizita Inspecției judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a luat la verificat activitatea sa managerială. Din câte se pare, însăși colegii săi s-au plâns de activitatea procurorului general, pe care l-au acuzat că ar da dovadă de un management defectuos. În urma unor astfel de acuzații, Inspecția Judiciară a venit și a verificat cele sesizate, iar luni, 31 octombrie, Secția pentru procurori a CSM va lua în discuție lucrarea cu nr. 26450/1154/2011, privind „nota in-specției judiciare nr. 1.800/IJ/586/SIP/2011, care are obiect verificările ce au vizat EXCLUSIV activitatea managerială a doamnei procuror general Grecu Elena”.Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, Monica Prejmereanu, ne-a declarat că inspecția judiciară a putut veni la Constanța, pentru a verifica activitatea procurorului Elena Grecu, doar în urma unei petiții sau a unui control managerial.Am încercat să luăm legătura și cu procurorul general al Constanței, Elena Camelia Grecu, pentru a-i solicita un punct de vedere cu privire la acest control, dar aceasta nu a răspuns la telefon.