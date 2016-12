Cine se mai teme de poliţiştii constănţeni? Reglare de conturi în plină zi, pe stradă

1

Ramane ca-n tren...

Nu e vorba de politia din Constanta,ci de legile care par a proteja mai mult pe infractori decat pe cetatenii cinstiti, contribuabili. Politia din Romania este silita sa actioneze dupa niste legi strambe. Daca face buba infractorului,politistul da cu subsemnatul mai ceva ca un lider de clan. Romanii ar trebui sa iasa in strada,sa ceara legi ca in SUA in privinta infractiunilor, macar a celor cu violenta. Nu vor iesi,legile vor fi la fel,politia va ramane legata de maini si demotivata complet,asa ca nu va faceti vise !