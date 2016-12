CINE SE MAI SIMTE ÎN SIGURANŢĂ ÎN MAXI-TAXI?

CINE SE MAI SIMTE ÎN SIGURANȚĂ ÎN MAXI-TAXI?

Vieți puse în pericol și încălcări flagrante ale legislației - asta înseamnă transportul cu maxi-taxi în Constanța. Unde sunt autoritățile responsabile, de ce nu iau măsuri?Microbuze vechi, ce par că se vor dezmembra la următoarea curbă, cu flagrante deficiențe tehnice, șoferi care vorbesc la telefon în timp ce calcă hotărât pedala de accelerație și călători înghesuiți, în picioare, precum sardinele în conserve.Acesta este transportul cu maxi-taxi, în municipiul Constanța. Ca să nu mai amintim de faptul că nu se eliberează bilete de călătorie, de faptul că șoferii fumează, fără pic de considerație pentru călători sau că, din cauza înghesuielii constante, aceste maxi-taxi sunt, în ultima perioadă, preferatele hoților din buzunare.Dar problemele cele mai mari, așa cum ni le-au semnalat și cititorii ziarului nostru, sunt deficiențele tehnice evidente ale acestor microbuze și sfidarea șoferilor vizavi de tot ce înseamnă reguli de circulație.„Se așteaptă o tragedie?“Iată ce ne semnala Andreea P., o cititoare a cotidianului „Cuget Liber”: „Luni, 28 aprilie, în jurul orei 17,00, mă deplasam cu mașina pe strada Eliberării, spre str. I. L. Caragiale; un maxi - taxi m-a depășit, pe partea dreaptă, după care a continuat, cu viteză, să facă slalom printre mașini. Șoferul vorbea la telefon, iar în același timp rula de parcă avea cartofi în mașină, nu oameni! Frâna brusc - ocazie cu care am constatat că nu-i funcționa nici sistemul de semnalizare! -, schimba banda, făcea depășiri periculoase, se strecura la milimetru printre mașini! Am vrut să pun mâna pe telefon, să sun pe cineva, să-l tragă pe dreapta și să nu-i mai dea voie nici șoferului să se mai urce la volanul unei mijloc de transport persoane, nici firmei să mai scoată microbuzul pe străzi! Nu am reținut de pe ce traseu era, dar am reținut numărul de înmatriculare al microbuzului: CT - 77 - DCT.Cum de li se permite microbuzelor, în starea tehnică pe care o au, să iasă pe străzi, să transporte persoane? Se așteaptă o tragedie pentru a se lua măsuri?! Dacă până în prezent s-a evitat producerea unei nenorociri a fost numai datorită celorlalți șoferi participanți la trafic, căci știu deja cum gonesc șoferii de microbuze și se feresc de ei!”.Iar joi după-amiază, 1 mai, a fost cât pe ce să se întâmple nenorocirea: cinci persoane au fost rănite, după ce șoferul unui microbuz de transport persoane a trecut pe culoarea roșie a se-maforului, la intersecția B-dului Ferdinand cu Șos. I. C. Brătianu, și a lovit în plin un Peugeot care circula regulamentar. Ulterior, microbuzul a intrat pe contrasens, după care a ajuns pe trotuar, unde aproape că a lovit un pieton, înainte de a pune la pământ un semafor și a se opri într-o mașină parcată. În urma isprăvii sale, șoferul microbuzului este anchetat penal pentru vătămare corporală din culpă.Amenzi se dau, dar pericolul nu dispare!Astfel de incidente, care se pot sfârși tragic, ar putea fi însă evitate dacă autoritățile responsabile ar lua măsuri preventive reale!Potrivit datelor furnizate de polițiștii de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, de la începutul anului 2014 până în prezent au fost organizate mai multe controale privind transportul public de persoane din municipiului Constanța și implicit privind aceste maxi-taxi. Verificările au fost realizate împreună cu inspectorii Registrului Auto Român și cei ai Inspectoratului pentru Control în Trafic și au avut drept scop „aflarea modului în care se deplasează și preocupările de la volan ale șoferilor”, dar și depistarea mijloacelor cu defecțiuni tehnice. În urma controalelor, au fost aplicate 300 de sancțiuni, pentru diverse abateri: șoferi care nu purtau centură, care vorbeau la telefon, pentru deficiențe la sistemul de direcție sau de iluminat al mașinilor etc.În ciuda sutele de amenzi pe care spun polițiștii că le-au aplicat, în trafic nu s-a schimbat nimic! Ba din contră, prin „preocupările” pe care le au, șoferii de maxi-taxi dovedesc, zilnic, că nu le este teamă de rutieriști.Care este rolul ISCTR-ului?Pe de altă parte, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), instituția de stat special înființată, în urmă cu doi ani, pentru a veghea la un transport rutier, de persoane și de marfă, în siguranță, se încurcă în ițele birocrației! Am vrut să aflăm în ce măsură cei care observă, în trafic, șoferi de maxi-taxi ce pun în pericol viața călătorilor îi pot sesiza, pentru o intervenție promptă și sancționarea imediată a vinovaților. Tributari unui sistem depășit, angajații acestei instituții au transmis că singurele reclamații pe care le primesc sunt cele făcute în scris.„Cei care doresc să ne transmită reclamații o pot face prin Poștă sau pe e-mail. Sesizările ajung apoi la inspectorul șef, care dispune controlul la sediul firmei respective de transport”, ne-au informat angajații. De intervenție promptă, nici nu se pune problema!Mai receptivi au fost, în schimb, polițiștii rutieriști.„Constănțenii care constată încălcări ale legislației rutiere în trafic pot semnala, imediat, aceste fapte, la Dispeceratul Serviciului Poliției Rutiere, 0241/503.504. Pot apela inclusiv călătorii care se află în microbuz și observă șoferi ce vorbesc la telefon etc. Polițiștii răspund la orice sesizare directă și se preocupă pentru asigurarea siguranței rutiere”, ne-a precizat Carmen Șerbănescu, purtător de cuvânt al Poliției Constanța.E drept, însă, că și personalul Serviciului Poliției Rutier Constanța este redus, astfel că este foarte posibil să nu fie echipaje disponibile care să răspundă imediat!În aceste condiții, se ridică întrebarea: câți dintre constănțeni se mai simt în siguranță în maxi-taxi?