Cine răspunde pentru tragedia din Club Colectiv

5

Pacat dar adevarat

Asa se intampla de fiecare data la noi in Africa Alba,dupa fiecare incident institutiile se trezesc la viata si incep sa controleze,dar cum bine stim dureaza 1-2 luni si cad iar in hibernare pana la urmatoarea tragedie.Stau si acum si ma gandesc ca am fost in clubul The Doors chiar cu o saptamana inainte la Vama si chiar am avut o discutie in seara aceea cu toti prietenii mei despre cum ar fi sa izbucneasca un incendiu in grota aceea numita club.Eram 600 de persoane inauntru,va puteti imagina ca acolo cred ca mai mult de jumatate eram prajiti de vii exact cum s-a intamplat in Bucuresti.Acelasi film il am in minte,nu existau extinctuare si nici ce-a de-a doua iesire in caz de urgenta.Pacat de vietile pierdute pentru o nenorocita de spaga la autorizatia de functionare.Macar sa invatam ceva din aceasta tragedie.