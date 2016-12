Cine rămâne după gratii în dosarul furturilor din Portul Constanţa?

1

din pacate furturile continua

Politistii hoti acorda liber ..la furat In atentiaAPC, SRI ,POLITIA TRANSPORTURI POLITIA DE FRONTIERA,POLITIA ROMANA De ani de zile bunurile proprietate publica si vagoanele CFR sint devalizate de infractori fara nicio interventie din partea autoritatilor ori sub obladuirea lor. Astfel pe 11 aprilie aproximativ orele 4 a fost observat la furat un infractor Dragos, fost muncitor CFR, identificat de politisti, care cu o bara de metal lovea in vagoane incercand in vazul lumii sa dezmembreze componente de fier din vagoanele de pe sirul exterior aflat chiar langa gardul portului. Profitand de larma muncitorilor in greva de la APC inculpatul a lovit componentele vagonului in zona despartitoare facand probabil de mai mult timp aceste infractiuni in forma continuata Fiind vazut infractorul desi beat a luat brusc masina si a incercat sa dea peste persoana care l-a surprins in flagrant, proferand injurii de parca ar fi fost scapat dintr-un spital de psihiatrie Politistii din port sesizati s-au indreptat catre locul evenimentului si l-au gasit si identificat pe infractor si incredibil nu numai ca nu l-au luat la sectie si nu i-au intocmit dosar penal pentru distrugere proprietate publica si furt , pentru tentativa de lovire si violente, pentru tulburarea linistii publice ci socant ! l-au acoperit si si-au cerut scuze in numele lui, au zis ca-l vor sanctiona si dupa 5 minute acesta era liber.. la furat. Sesizati la randul lor bodyguarzii de la poarta 1 (2) cu echipa mobila – alti 2 agenti de paza, langa care se petrecusera toate acestea in timp ce echipa ”mobila” se “odihnea” la poarta n-au luat absolut nicio masura desi infractorul si-a facut aparitia chiar la poarta. Politia de frontiera a fost sesizata de asemenea iar unul din cei 2 agenti de politie sesizati l-a “invitat” pe infractor in biroul politiei pentru “cercetari” cu rezultatul probabil zero. Politia municipiului a declarat prin agentul de serviciu ca nu este in competenta sa evenimentul, fiind un caz al politiei rutiere. Dupa ce toate aceste organe ale statului “si-au facut datoria “ zgomotele metalice