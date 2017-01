Cine merită să fie printre cei „Zece Oameni de Valoare ai Constanţei“?

Cine merită să fie printre cei „Zece Oameni de Valoare ai Constanței“?

Medici, academicieni, oameni din administrația locală, politicieni, afaceriști, artiști, sportivi și jurnaliști - din rândul acestora, an de an, Asociația Clubului Isis, cu susținerea Spitalului Privat Isis, îi premiază pe cei care au contribuit la dezvoltarea orașului și județului Constanța, în cadrul Galei „Zece Oameni de Valoare pentru Constanța”. În prezent, este în desfășurare a cincea ediție a galei, iar etapa de propunere a personalităților care merită să primească această recunoaștere se apropie de final.Astfel, cei care doresc să propună spre votare o persoană ce a contribuit la dezvoltarea Constanței, la una din cele zece categorii, o pot face până pe 31 decembrie. „Demonstrează că societatea are valori, susține-ți preferatul și propune-l ca om de valoare pentru orașul tău!”, este îndemnul organizatorilor.Ulterior, perioada de votare a candidaților se va desfășura între 5 ianuarie - 28 februarie 2015, urmând ca Gala „Zece Oameni de Valoare” să se desfășoare pe 7 martie 2015.Până în prezent, au fost propuse 184 de perso-nalități la toate cele zece categorii.Noutatea acestei ediții este organizarea unui concurs de voci de valoare. „Ediția aniversară a Galei Oameni de Valoare pentru Constanța - cinci ani - va fi celebrată prin acorduri muzicale ce se doresc a deveni modele de portative pentru generațiile următoare. Promovarea valorilor, principiul ce stă la baza desfășurării acestei campanii, se extinde începând cu această ediție, vizând o categorie socială demnă de un progres profesional. Așa cum ISIS naște campioni, la fel gala noastră va da viață vocilor pe drumul spre afirmare”, au afirmat organizatorii evenimentului.Prima preselecție a avut loc pe 8 noiembrie, iar următoarea va fi comunicată în puțin timp. Candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani. Fiecare concurent va interpreta o melodie de muzică ușoară românească. Negativul va fi înregistrat pe CD sau mini-disc. Înscrierea candidaților pentru preselecție se face pe adresa office@isis-med.ro. Aleasă prin votul publicului prezent în seara Galei, în sala de spectacol, cea mai apreciată voce va primi din partea organizatorilor un CEC în valoare de 1.000 de euro.