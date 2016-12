Cine merge pe front dacă „sună goarna“

În caz de război, în primul rând vor intra pe front militarii activi, după care vor fi chemați rezerviștii, iar apoi tinerii între 18 și 35 de ani, care vor fi instruiți și puși la dispoziția armatei, fiind re-partizați în unitățile militare în funcție de necesitățile acestora, conform prevederilor legale.Tinerii de la 18 la 35 de ani care nu sunt rezerviști au o calitate de cetățean încorporabil. Astfel, cei care nu au făcut armata sunt recrutați în mod obligatoriu. Apoi, în funcție de necesitățile armatei, ei sunt chemați și trimiși în unitățile militare. Însă nu trebuie să vă gândiți că astăzi vă va chema cineva, iar mâine vi se va pune o armă în mână și veți pleca la război. Procedura legală este alta: din momentul recrutării, după ce se face vizita medicală, începe o perioadă de instruire în anumite centre. În funcție de anumiți factori, acestora li se stabilesc anumite aptitudini.În caz de război, rezerviștii vor fi încorporați pe specializarea lor. Într-o situație ipotetică de conflict armat, specialiștii spun că pregătirea militară generală va fi „rezolvată” relativ repede, în decursul a câteva săptămâni, însă în ceea ce privește specialitatea, este destul de greu și nici nu ai timpul necesar să pregătești un rezervist pentru o altă specializare. Rezerviștii pot fi chemați în trei cazuri: în stare de mobilizare, stare de asediu și la calamități.În timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost procla-mată starea de asediu sau de urgență, dezertarea oricărui militar de la unitate sau serviciu care a depășit 24 de ore se pedepsește cu închisoarea de la trei la zece ani. Dezertarea săvârșită de doi sau mai mulți militari împreună, având asupra sa o armă militară, în timpul misiunilor la care participă în afara teritoriului statului român, se pedepsește cu închisoarea de la trei la zece ani.Din ce în ce mai mulți tineri se angajează ca militari. O demonstrează chiar și cifrele puse la dispoziție de reprezentanții Centrului Militar Zonal Constanța. Specialiștii spun că numărul tinerilor care se înscriu pentru ocuparea unui loc crește de la an la an. „La nivel de țară, cred că noi, în Constanța, angajăm cei mai mulți tineri. Dacă facem referire doar la prima categorie de personal, soldatul gradat profesionist, au fost o mie de locuri pe țară, dintre care noi am avut 151 dintre acestea. Au fost 1.300 de candidați, în șase săptămâni, pe aceste 151 de locuri. În seria a doua au fost 557 de locuri pe țară, iar noi, la Constanța, am avut 77, pentru care s-au înscris 585 de candidați. Față de anii precedenți sunt mai mulți candidați, cu siguranță. Tinerii sunt recrutați după mai multe criterii, însă în primul rând este important să-și dorească ei. Apoi, este important să fie sănătoși, să nu aibă cazier, să îndeplinească criteriile legate de vârstă, după care dau testarea de pregătire fizică și cea psishologică”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Murineanu, co-mandantul Centrului Militar Zonal Constanța.