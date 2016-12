Cine mai verifică maşinile în trafic la Constanţa?

Cine mai verifică mașinile în trafic la Constanța?

Au trecut aproape două luni de când a luat ființă Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, noua instituție cu rol în supravegherea traficului. Cu toate acestea, până în prezent, niciun angajat al respectivei instituții nu a fost văzut pe stradă, sancționând șoferii indisciplinați. Motivul? Printre altele, nu au procese verbale tipizate. Noua instituție cu rol de control rutier, Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier (ISCTR), a fost înființată începând cu 4 decembrie 2011 și a preluat atribuțiile de inspecție și control privind transporturile rutiere împărțite, până anul trecut, între Autoritatea Rutieră Română (ARR), Registrul Auto Român (RAR) și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR). Reunind inspectorii sub aceeași „pălărie”, afirmau factorii de decizie la acea dată, se dorea „întărirea și eficien-tizarea actului de control”. Deocamdată, însă, singurul efect al modificărilor survenite la finele anului trecut îl reprezintă scăderea numărului celor care ar putea să-i sancționeze pe șoferii de autocamioane și microbuze de transport persoane care încalcă legea. De două luni, noul inspectorat se organizeazăLa ora actuală, ISCTR este la stadiul de organizare, după cum ne-a declarat Titi Stan, fostul director al Autorității Rutiere Româ-ne, filiala Constanța, și unul dintre noii inspectori de trafic. Deși au trecut două luni, încă nu au fost stabilite nici sediile inspectoratelor regionale, nici ce județe vor avea arondate; cât privește dotările, procedurile de transferare de la ARR, RAR sau CNADNR sunt în desfășurare, fiind preluate aparatele de verificare în trafic, cânta-rele, o parte din autoturisme etc. „Nu este vorba numai de organizare, ci și de documentația de care este nevoie pentru a aplica sancțiunile. Este nevoie de procese verbale de contravenție, tipizate și înregistrate, de documentele legale privind reținerea plăcuțelor de înmatriculare etc”, a adăugat inspectorul de trafic. Iar aceste acte, cât și restul aspectelor neclare încă (distribuirea inspectorilor de trafic care au dat concurs la începutul lunii decembrie, desemnarea unor coordonatori ai unităților regionale, atribuirea unui sediu etc) necesită, mai întâi, o ordonanță de ministru. Inspectorii de trafic speră că în cel mai scurt timp vor apărea toate normele necesare (inspectorii de la nivelul județului vehiculează sfârșitul lunii, în vreme ce colegii lor de la București sunt mai realiști, estimând că toate aspectele organizatorice vor fi finalizate prin luna martie). Dar, până atunci, nu ies în control, ne-au spus inspectorii de trafic din Constanța. Și totuși, cine verifică microbuzele și camioanele?În aceste condiții, cine verifică microbuzele de transport persoane și camioanele de marfă, sarcină ce re-vine în sarcina noului inspectorat?Reprezentanții instituțiilor de la care au fost preluate atribuțiile au ridicat din umeri. „Din 4 decembrie, nu mai intră în atribuțiile noastre, conform legii. Este de datoria ISCTR să realizeze acțiunile de control”, ne-a declarat Aidîn Ibram, directorul CNADNR Constanța. Un răspuns similar a oferit și Marian Butnaru, șeful ARR Constanța. Segmentul nu este lăsat descoperit, au dat asigurări. Mai au rol de control pe linie rutieră polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, colegii lor de la structurile de frontieră și instituțiile de control din subordinea autorității județene, care au în răspundere doar drumurile județene. Iar cât privește polițiștii de la frontieră, aceștia nu realizează acțiuni destinate în mod special descoperirii încălcărilor legislației rutiere, ci le constată pe timpul desfășurării activităților specifice. Altfel spus, sunt șanse mari ca atenția lor să nu fie concentrată neapărat asupra verificării stării tehnice a autovehiculelor de transport persoane! Pe de altă parte, reprezentanții Serviciului Poliției Rutiere Constanța au atras atenția în nenumărate rânduri că personalul este insuficient, iar principala preocupare sunt acțiunile pentru „prevenirea producerii de accidente rutiere”. În consecință, se ridică serioase semne de întrebare dacă, într-adevăr, atribuțiile noului inspectorat sunt realizate de vreo altă instituție, în această perioadă.Atribuțiile inspectorilor de traficPotrivit legislației, inspectorii noului inspectorat au atribuții în oprirea în trafic și controlarea autovehiculelor folosite la transport rutier - a celor de marfă, dotate cu remorcă sau semiremorcă, care nu depășesc 3,5 tone și a celor de per-soane, care au cel mult nouă locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto), cât și autoturismele - școală, utilizate în pregătirea practică a celor care doresc să obțină permisul de conducere, și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări. Inspectorii de trafic trebuie să verifice condițiile de siguranță a trans-porturilor rutiere, condițiile de protec-ția mediului, starea tehnică a autovehiculelor, masele și dimensiunile maxime admise pe drumurile publice, tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din țara noastră.