Cine mai munceşte în Poliţia Constanţa? Sute de poliţişti, anchetaţi

1

Cine mai munceste in politie ?

Nu stiu cine mai munceste in Politia Constanta dar stiu ca in Politia Ovidiu singura activitate care se desfasoara este protejarea unui grup abject de infractori, grupul de infractori creat de Zdreanță Scupra care cuprinde clanurile nespalatilor paria Fane tiganu si Hanganu. Dau un exemplu de indolență, incapacitate si nesimtire din partea politiei Ovidiu. In ziua in care se ia gunoiul, oamenii lasă recipientele de gunoi in fata portii. Dupa ce gunoierii iau gunoiul si lasa recipientele goale in fata portii, la 10 – 15 minute borîții trec cu caruta si fura recipientele de metal si chiar si unele de plastic. In mai multe rinduri aceste pretexte de politisti au fost sesizati in aceata privinta dar dau raspunsuri arogante si nu fac nimic. Cum s-ar putea derenja ei pentru un recipient de gunoi ? Păi, înălțimile voastre, chiar credeti ca oamenii au fabrică de recipiente in curte ? După mintea voastra, credeti ca omul trebuie sa cumpere in fiecare saptamina cite un recipient care sa fie furat de acesti paria, de acesti de neatins ? Va spun eu ca un primar adevarat v-ar băga in priza si v-ar obliga sa va ocupati de problemele oamenilor, nu sa le tratati in bataie de joc asa cum faceti acum. Lucrul ăsta se va intimpla in curind pentru ca in curind o zdreanță, Zdreanță Scupra, va zbura de la Primarie si va ateriza direct la Poarta Alba.