Cine mai apără liniştea Constanţei? Demisii pe bandă în Jandarmerie

Cine mai apără liniștea Constanței? Demisii pe bandă în Jandarmerie

Și-au dedicat ani din viață carierei militare, au absolvit o școală militară, iar acum au lăsat arma Jandarmeriei pentru… marină. Vorbim despre mulți jandarmi constănțeni care au părăsit uniforma militară din cauza neajunsurilor materiale. Mitul locului călduț și stabil de la stat a fost ușor, ușor învins de salariile mici care nu s-au mai mărit de ani buni.Deși jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi nu prea au de ce să se plângă, iată că mulți au plecat deja din sistem. Față de polițiști, care se plâng că nu au echipamente, sistem logistic, iar de carburant nu se mai pune problema, militarii de la IJJ spun că știu să se gospodărească, iar resursele le sunt suficiente. Și totuși, unii dintre ei au plecat, motivând faptul că al salariul prea mic.„2014 a fost un an bun, dar greu. Am avut multe misiuni, numărul lor a crescut în comparație cu anii trecuți. Sezonul estival s-a menținut la limitele normale. Noi am făcut intervenții pe tot litoralul și am făcut echipă cu Poliția. Toate situațiile au fost gestionate eficient, nu au fost sincope, au fost extrem de mulți turiști, a fost un record, însă nu am întâmpinat probleme. O perioadă aglomerată a fost și în campaniile electorale, însă nici acolo nu am întâmpinat probleme. Am avut și resursele necesare pentru interven-ția cu operativitate. Nu ne-a lipsit și nu ne lipsește carburantul, proble-me cu mașinile nu avem. În parcul nostru auto avem Dacia, Subaru și Mercedes Vito, iar aceasta din urmă este cea mai bună achiziție a noastră. Nu avem probleme din acest punct de vedere”, a precizat col. Constantin Dima, șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța.Oameni puținiMisiuni multe, muncă grea, antre-nament, dar salarii… mici! O problemă cu care se confruntă jandarmii constănțeni este numărul redus al personalului, tocmai din cauza banilor puțini pe care îi primesc.„Efectivele s-au diminuat, am avut mulți colegi care au renunțat la arma Jandarmeriei, și-au depus demisiile și au plecat în altă parte, de exemplu la marină, tocmai din cauza banilor, s-au dus după câștiguri mai bune. Aceștia au fost înlocuiți din sursă internă, adică am luat de la alte unități și am făcut schimburi astfel încât să nu întâmpinăm probleme. Din surse externe deocamdată nu…”, conchide șeful IJJ.