Cine intervine în cazul unei tragedii? SMURD-ul ar putea suferi transformări majore

O propunere legislativă depusă de 31 de deputați și senatori are în vedere înființarea unui Institut Național de Pregătire pentru Situațiile de Urgență (INPSUR). Această instituție ar putea prelua Serviciul Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (SMURD). Proiectul a fost deja depus în Camera Deputaților.Aceștia doresc să aducă un plus de încredere cetățenilor, mai exact să fie siguri că în cazul unei situații de urgență cei care intervin au o pregătire și știu ce să facă în momentul respectiv.Potrivit inițiatorilor, INPSUR ar urma să funcționeze la Târgu Mureș, unde a debutat și SMURD-ul. Institutul va avea ca și atribuții promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și protejarea științelor și a învățământului pentru situații de urgență sub toate formele; propune inițierea, elaborarea și îmbunătățirea unor proiecte de acte normative, evaluări, puncte de vedere și opinii pentru situații de ur-gență; evaluarea fenomenelor situațiilor de urgență și realizarea unor studii de impact asupra aplicării actelor normative.Unul dintre inițiatorii proiectului este Florin Buicu, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.„Institutul Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România ar avea ca atribuții pregătirea și standardizarea pregătirii personalului care intervine în rezolvarea situațiilor de urgență. Pentru că în aceste situații de urgență nu intervine numai personalul medical - și aici mă refer la medici și asistente - ci și pompieri, polițiști, jandarmi și consider că este necesară o standardizare a pregătirii personalului de diverse specialități din aceste domenii. Pe de altă parte, aceste categorii diferite de specialități trebuie să învețe să lucreze împreună, într-un mod integrat de lucru, în rezolvarea situațiilor de urgență. Acest institut ar avea filiale județene, care ar urmări partea de pregătire și de verificare a pregătirii persoanelor care intervin în situații de urgență”, a declarat Buicu.v v v„Este o idee extraordinară și constructivă. Deși noi deja cooperăm bine cu celelalte instituții, orice pregătire pe această latură aduce mereu un plus. Este destul de greu să faci un institutla care să participe toate armele”, a declarat locotenent colonel Daniel Petrov, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.În expunerea de motive, Florin Buicu a precizat că INSPUR va colabora cu Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătății și organizații științifice academice implicate în situațiile de urgență din țară și străinătate pentru a genera ghiduri de bună practică în domeniu. În plus, inițiatorul a precizat că institutul se va finanța din donații, sponsorizări, chirii etc și alte activități realizate conform legislației în vigoare.