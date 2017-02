Cine îi apără pe poliţişti? Om al legii lovit intenţionat cu maşina. Agresorul e liber şi îl dă în judecată pe poliţist

Cine îi apără pe polițiști? Om al legii lovit intenționat cu mașina. Agresorul e liber și îl dă în judecată pe polițist

Uniforma de polițist nu mai este deloc respectată, dacă luăm în considerare o întâmplare incredibilă din week-end-ul trecut. Un șofer constănțean a lovit și călcat un polițist, în timp ce încerca să fugă de oamenii legii care vroiau să-l ducă la spital pentru recoltarea de probe biologice. Deși polițiștii au tras câteva focuri de armă, șoferul a reușit să se facă nevăzut, dar a fost prins în următoare dimineață. Culmea, individul este liber și are în plan să-l dea în judecată pe polițistul pe care l-a călcat, pentru tentativă de omor, după ce a folosit armamentul din dotare.Totul s-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Ostrov, atunci când Marian Cruceru, aflat la volanul unui Audi A6, a fost oprit de polițiști, la un control de rutină. În loc să încetinească, bărbatul a călcat accelerația, iar oamenii legii au pornit în urmărirea acestuia. În scurt timp, el a fost tras pe dreapta.Observând că miroase a alcool, unul dintre agenți a cerut verificarea șoferului cu aparatul alcooltest. Întrucât conducătorul auto a refuzat, oamenii legii au încercat să-l conducă la spital, pentru prelevarea de probe biologice. În acel moment, Marian Cruceru a intrat în mașină sub pretextul că își caută documentele și a apăsat pedala de accelerație, călcând un polițist peste picior.„Șoferul nu a oprit la semnalul polițiștilor, iar agenții au procedat la urmărirea acestuia și au reușit să-l oprească. Unul dintre colegi și-a dat seama că miroase a alcool și a solicitat să fie verificat cu alcooltestul. A refuzat acest lucru și nici nu a prezentat documentele. Ulterior, i s-a adus la cunoștință că va fi dus la cea mai apropiată unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice. Sub pretextul că-și caută actele, s-a urcat la volan și a fugit, lovindu-l și călcându-l cu roata pe polițiștul care-l supraveghea. Colegii mei au tras câteva focuri de armă în încercarea de a-l opri pe șofer”, au precizat pentru „Cuget Liber”, surse din cadrul Poliției.Oamenii legii au încercat să-l oprească și și-au folosit inclusiv armamentul din dotare. Agentul călcat a necesitat 3 zile de îngrijiri medicale. Marian Cruceru a fost depistat a doua zi și dus la sediul Poliției pentru audieri.După ce procurorul de caz din cadrul parchetului Medgidia a fost informat, bărbatul a putut pleca liber, pentru că deocamdată nu s-a luat nicio măsură. Mai mult decât atât, aceleași surse din cadrul Poliției precizează că există date și indicii că bărbatul își construiește apărarea și că ar vrea să-l acuze pe polițistul pe care l-a călcat de tentativă de omor, pentru că a folosit armamentul din dotare.„Încă o dată se confirmă situația gravă în care se află Instituția Poliției Române. Polițiștii sunt expuși pericolelor, nefiind protejați de nimeni, de lege și instituție. Cum mai poate instituția să apere drepturile și libertatea cetățenilor când nu-și poate apăra proprii oameni? Cum să se simtă cetățenii în siguranță, când polițiștii nu-s în siguranță. Tot ceea ce am spus noi în ultimii ani se confirmă pe zi ce trece. Din ce în ce mai mulți polițiști ultragiați, fără a se lua vreo măsură. Să aflăm din presă aceste lucruri mi se pare ceva de neconceput”, ne-a declarat Daniel Avasilcăi, președintele Sindicatului Europol Constanța.În acest moment, Parchetul Medgidia face cercetări pentru ultraj și sustragere de la recoltarea probelor biologice. Inspectoratul de Poliției Județean Constanța nu a dorit să ofere un punct de vedere, argumentând că ancheta a fost preluată de Parchetul Medgidia.