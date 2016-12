CINE îi apără pe constănţeni de ANIMALELE UCIGAŞE? Ce face POLIŢIA ANIMALELOR

1

Ce iaste cand te musca un prieten ?

Zilele trecute am facut o vizita la un amic pe str.Romana. Ajung des pe acolo. Undeva la mijlocul strazii vad un caine alb,(un prieten drag) care se odihnea la umbra unui gard. Eu l-am vazut,el a ridicat un ochi,m-a privit pasnic si a continuat sa doarma linistit.Convins ca eu nu sunt trecut pe lista lui de condamnati la moarte,mi-am continuat drumul. Aproape ca am uitat de el,am mers cam 50 de metri si ma trezesc muscat pe la spate. Cainele si-a infipt coltii in piciorul meu si mi-a rupt pantalonii. Sunt un om rau,sunt un nenorocit,mi-am zis eu in gand. Uite ce inseamna sa pleci in oras fara bunica. Nu stiam cum sa procedez in cazul asta.La inceput,am dat sa o sun pe bunica. Apoi mi-am adus aminte ca am plecat de acasa fara stirea ei.Un trecator s-a oferit sa ma duca inapoi in parc. Cainele a vazut ca nu sunt insotit de bunica mea. Imediat mi-am adus aminte ca am in geanta un manual cu instructiuni pentru constanteni. Cartea asta o port tot timpul la mine.In ea gasesti tot felul sfaturi utile:cum sa treci strada pe zebra,unde sunt intersectiile periculoase,ce trebuie sa stii cand ajungi pe strada Romana,ce trebuie sa faci cand te omoara gardul cimitirului,cand iti pierzi un picior la teatrul Fantasio,cand te intalnesti cu un caine rau,cand te deplasezi pe trotuar,in parc,etc.Daca patesc ceva,deschid manualul cu sfaturi utile.Am scos din geanta "Manualul saracului constantean" si ce credeti ca mi s-a intamplat ? Imi lipsea o foaie. Imi lipsea exact capitolul cu sfaturile domnului Zeadin Murat: "Ce iaste cand te musca un caine pe la spate ? " Daca te trezesti dimineata si nu vezi nuciun caine pe strada,inseamna ca ai murit.