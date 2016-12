Cine ia bătaie în locul poliţiştilor

Cine ia bătaie în locul polițiștilor

Au fost scuipați și înjurați. Ba chiar amenințați, mușcați, loviți cu pumnii și picioarele sau atacați cu toporul. De astfel de „întâmpinări” au avut parte polițiștii constănțeni, în 2011, în zece situații distincte, semn că uniforma pe care o poartă nu impune respectul care ar trebui. Conducerea IJP Constanța spune că a găsit soluția pentru a contracara agresarea oamenilor legii: folosirea armelor din dotare. Orice formă de agresare a polițistului, verbală sau fizică, este considerată infracțiune. Se vorbește de ultraj atunci când omul legii este înjurat, când este împins sau îi sunt rupte hainele, să nu mai menționăm de situațiile când este lovit. Legea prevede pedepse pentru aceste fapte, dar este evident, spun polițiștii, că nu sunt destul de „înspăimântătoare”, de vreme ce până și femeile sau tinerii aflați sub influența băuturilor alcoolice îi atacă, într-o fel sau altul. Drept dovadă, pe parcursul lui 2011 au avut loc zece ultraje împotriva lucrătorilor Inspectoratului Județean de Poliție Con-stanța. Cele mai multe s-au petrecut în mediul rural, în momentul în care oamenii legii au intervenit pentru aplanarea unui conflict sau atunci când au încercat să rețină un șofer indisciplinat. Bineînțeles, alcoolul a jucat un rol important, în majoritatea cazurilor, agresorii fiind sub influența licorii lui Bachus. „Legea este prost făcută. În mod normal, toți cei care ultragiază un polițist ar trebui să fie arestați. În schimb, se ia măsura arestării lor preventive în funcție de numărul de îngrijiri medicale de care are nevoie omul legii agresat. Dar și atunci când polițiștii sunt înjurați, scuipați sau bruscați trebuie să se ia măsuri drastice”, ne-a declarat inspectorul George Caraivan, liderul sindical din cadrul Poliției Constanța. „Nu este normal ca tinerii de bani gata, care petrec la sfârșit de săptămână în discoteci, sau femeile, atunci când polițiștii merg la domiciliul suspecților, să-i înjure sau să-i bruscheze”, a continuat omul legii. Răspunsul șefilor: folosiți armele! Noul Cod Penal, ce se prevede că va intra în vigoare în primele luni ale lui 2012, va stipula în mod obligatoriu pedeapsa cu închisoarea pentru orice formă de agresare a oamenilor legii; în prezent, formele mai „ușoare”, precum amenințarea, injuriile, lovirea sau alte forme de violență pot fi sancționate numai cu amendă. Până la schimbarea legii, conducerea IPJ Constanța consideră că soluția pentru a preveni astfel de incidente este creșterea fermității cu care acționează polițiștii. „Comparativ cu anii trecuți, numărul ultrajelor împotriva polițiștilor este în scădere. Motivul: le-am cerut mai multă fermitate și inclusiv să folosească armamentul din dotare, în caz de nevoie. De altfel, se poate observa că nici formele de ultraj nu mai sunt la fel de grave precum în anii trecuți. Au fost mai puține cazuri când polițiștii au fost loviți, atacați”, ne-a declarat co-misarul șef Valentin Burlacu, inspector șef al Poliției Constanța. Polițiștii locali și jandarmii, noile „ținte“ În schimb, în a doua jumătate a anului se observă, a subliniat și inspectorul șef Burlacu, înmulțirea cazurilor în care agresivitatea suspecților se îndreaptă către polițiștii locali și jandarmi. O posibilă explicație, cel puțin în ceea ce privește ultrajele împotriva polițiștilor locali, ar putea fi faptul că sunt mai prezenți în stradă. De exemplu, numai în ultimele două luni, au fost înregistrate patru cazuri în care polițiștii comunitari și jandarmii au fost atacați. „Suntem făcuți proști și bețivi!“ O explicație a lejerității cu care este „batjocorită” uniforma de poli-țist este și faptul că populația percepe, deja, instituția prin prisma exemplelor negative, consideră liderul de sindicat. „Chiar dacă statistica arată o scădere, fenomenul este îngrijorător. Ne confruntăm cu o scădere a autorității polițiștilor, în mare parte și pentru că media a promovat aspectele negative, luările de mită și altele asemenea. În plus, este de așteptat să se întâmple astfel când sunt persoane publice care ne fac «proști» și «bețivi»”, a mai afirmat insp. George Caraivan.