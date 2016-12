Cine-i salvează pe… salvatori? Volum uriaş de muncă la ISU Dobrogea

Cine-i salvează pe… salvatori? Volum uriaș de muncă la ISU Dobrogea

În ultima perioadă, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ a fost asaltat cu apeluri care anunțau incendii peste incendii la vegetație uscată, dar și intervenția pentru diferite solicitări. Militarii încearcă să facă față cu brio la toate solicitările, deși volumul de muncă depășește cu mult numărul angajaților.O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție dată anul trecut a „golit” organigrama inspectoratului, iar 162 de pompieri au fost trimiși acasă. Decizia a fost luată după ce instanța a decis că fosta conducere a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” a fraudat concursul de admitere organizat în anul 2007. Astfel că 162 de militari încă angajați, în mod fraudulos, au fost concediați în momentul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat foile de concurs falsificate, tabelele cu rezultatele finale ale examenului în care sunt menționați 192 de candidați admiși fraudulos, dar și documentele de anga-jare ale acestora.Peste 100 de militari lipsă la apelPlecarea subofițerilor a lăsat o gaură imensă care încă nu a fost acoperită. Așa se face că ISU „Dobrogea” trebuie să se descurce cu personalul pe care îl are. Bineînțeles că au intervenit mai multe modificări în programul acestora, respec-tiv ore suplimentare, militari aduși de la alte structuri pentru a suplini personalul lipsă etc. și a fost reorganizată organigrama, însă asta nu rezolvă problemele.„Cu toate că ISU Dobrogea se con-fruntă cu un deficit de personal operativ, acesta reușește să gestioneze situațiile de urgență din zona de competență cu ajutorul personalului încadrat. Meseria de pompier este o meserie care salvează vieți și cu toate că avem deficit de personal, ne facem datoria cu responsabilitate și devotament. Deși am fost solicitați la foarte multe intervenții în ultima perioadă, am răspuns prompt tuturor solicitărilor și am reușit să gestionăm toate intervențiile fără a se înregistra pagube materiale majore. Totodată, avem sprijinul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență constituite la nivelul unităților administrativ teritoriale și colaborăm de fiecare dată când este nevoie”, a declarat plt. Daian Hagi, din cadrul ISU „Dobrogea”.Candidați respinșiDupă avalanșa de concedieri de anul trecut, inspectoratul nu a scos la concurs decât 84 de posturi, asta în luna martie a acestui an. Pentru că recrutarea se făcea din rândul rezerviștilor, la concurs s-au înscris și o parte din cei care au fost dați afară, însă aceștia nu au îndeplinit condițiile astfel că doar 36 de persoane au putut participa la examen. Din păcate, ISU nu s-a „îmbogățit” decât cu 26 de pompieri, restul fiind respinși.„Unitatea are o încadrare cu personal în procent de 88,80%, deficitul fiind constituit din 124 de cadre militare, astfel: 12 ofițeri, 108 subofițeri, 2 maiștri militari și 2 personal contractual. În anul 2014, efectivul unității s-a diminuat cu 161 cadre militare și 1 personal contractual, datorită în principal modificărilor intervenite în situația militară”, se arată în bilanțul de la începutul anului.