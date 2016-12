Cine-i mai poate opri pe „călăii“ cu maxi-taxi? Poliţia rutieră nu îi vede

Cine-i mai poate opri pe „călăii“ cu maxi-taxi? Poliția rutieră nu îi vede

Unii șoferi de maxi-taxi nu s-au întâlnit cu civilizația și nici cu biletele de călătorie. Transportă pasageri ca și cum ar căra cartofi. Încarcă mașina până nu se mai închid ușile, opresc unde îi taie capul, inclusiv pe trecerea de pietoni, de asigurare în oglinda retrovizoare nici nu se mai pune problema. Pasagerii se plâng că nu au loc, că sunt transportați ca sardinele, iar dacă au curajul să deschidă gura, sunt întâmpinați cu răspunsul: „Dacă nu-ți convine, dă-te jos”.„Din nefericire, nu am mașină, așa că trebuie să mă deplasez cu maxi taxiul. Dimineața e groaznic, sunt pline ochi și totuși șoferul le spune tuturor să mai înainteze, că mai încap oameni. Nu ne dau bilete, plus că sunt și periculoși. Într-o zi m-am speriat pentru că șoferul a plecat pe roșu de la semafor, a tras de volan brusc, plus că fumează, taxează, schimbă posturile de radio și conduc în același timp. Nu sunt atenți deloc, nu au responsabilitate, simțul răspunderii, să ne simțim și noi protejați. Nu, lui îi pasă doar de strânsul banilor, iar noi, pasagerii, ne simțim ca ultimii oameni pentru că ne înghesuie. Dar ce să facem, că dacă ne dăm jos trebuie să-l așteptăm încă 10-15 minute pe următorul, care vine la fel de plin”, mărturisește constănțeanca Raluca S.Mult mai periculos este atunci când acești șoferi încalcă flagrant normele rutiere, riscând viața propriilor pasageri, dar și a celorlalți șoferi. „Zilele trecute, așteptam la semafor la ICIL, intersecția cu Brătianu. S-a făcut verde, coloana s-a pus în mișcare, când de-odată, frâne puternice. Un maxi-taxi, ce se deplasa pe Lăpușneanu a trecut glonț prin intersecție, pe culoarea roșie. Șoferul vorbea la telefon și număra bani în același timp. Dar ce este și mai scandalos este că a trecut pe lângă un echipaj de poliție. Dar nu s-au sfiit unii de alții. Maxi-taxi și-a continuat drumul, iar polițiștii s-au făcut că nu au văzut nimic. E scandalos”, ne-a declarat un cititor, Cosmin G..Multe microbuze din Constanta au defecțiuni la sistemul de lumini. Unii șoferi de microbuz sunt neglijenți și nu aprind farurile, chiar și la lăsarea serii sau dacă condițiile meteo o impun. Din nefericire, în ciuda amplelor controale ale polițiștilor rutieri constănțeni, șoferii maxi-taxiurilor nu se „dau bătuți”, ci continuă să facă aceleași greșeli care, uneori, pot fi fatale.Un astfel de caz este cel de la Năvodari, produs pe 17 octombrie. Cătălin Radu, de 33 de ani, conducea un maxi-taxi pe strada Albinelor din Năvodari. La doar câțiva metri de intersecție, o mamă, împreună cu fetița acesteia, de numai trei ani, traversa strada pe marcajul pietonal. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar și din cauza altor preocupări, martorii și călătorii declarând că șoferul număra banii în acel moment, conducătorul nu a văzut cele două persoane, astfel că le-a lovit. Fetița de trei ani a fost trântită la pământ, iar microbuzul a trecut cu roata peste ea. În ciuda eforturilor medicilor de a o resuscita, micuța Maria O. a decedat la fața locului. Iar tragedia se poate repeta oricând!De la începutul acestui an, rutieriștii constănțeni au reținut patru permise ale șoferilor de maxi-taxi care au fost prinși că nu au acordat prioritate altor autovehicule (două), respectiv că nu au acordat prioritate pietonilor (două). În plus, alți 400 de conducători auto de microbuze au fost amendați.„Principalele cauze ale sancțiunilor au fost nepurtarea centurii de siguranță, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii și depășirea limitei legale de viteză”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.