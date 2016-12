CINE-I MAI IARTĂ PE CRIMINALII ŞOSELELOR? Şoferul beat care a ucis doi oameni, REŢINUT

1

INCONSTIENTII LA VOLAN

IN COM. COSTINESTI SE CIRCULA NUMAI IN STARE DE EBRIETATE ACOLITII DOMNULUI COMANDANT FAC LEGEA ,CIRCULA CU COPII MICI IN FATA LA VOLANINCLUSIV LA ATV,DUBA,AUTOUTILITARA,CAMION FAM.BALAN DE PE TINRTETULUI 108 SE CRED INTERLOPII COSTINESTIULUI FACAND EI LEGEA, IAR ORGANELE IN DREPT SE FAC CA NU-I VAD CA TREC PE LINIA CONTINUA ,CA SUNT BETI CA INCALCA LEGEA CU ALTE CUVINTE.