Cine i-a speriat pe poliţişti de-şi fac treaba mai bine

Cine i-a speriat pe polițiști de-și fac treaba mai bine

- Intervalul acesta de timp a avut unele caracteristici speciale, cu care predecesorii mei nu s-au confruntat. A fost perioada în care s-au desfășurat restructurarea și reorganizarea Poliției Române. Au fost reduceri de funcții, ceea ce a însemnat scăderea numărului efectivelor. Dar, trebuie subliniat, nu într-atât încât să nu putem să intervenim la incidente. Făcând o trecere în revistă a realizărilor cu care ne putem mândri, menționez, în primul rând, reorganizarea structurii de poliție judiciară. Am reușit să creăm o structură mai puternică a Investigațiilor Criminale, care abordează fenomenele ce ne dau cel mai mult de furcă în prezent, respectiv faptele cu violență și furturile din locuință. Este îmbucurător, de asemenea, și nu am cum să nu amintesc, faptul că a crescut numărul prinderilor în flagrant. Culmea, în condițiile în care efectivele noastre au scăzut, au crescut prinderile în flagrant. Ceea ce înseamnă că, și din punct de vedere al calității activității noastre, se constată o creștere. E drept, sunt și probleme, pe care le-am expus la întâlnirea cu chestorul Liviu Popa, inspectorul general al Poliției Române, dar care nu caracterizează în mod deosebit Poliția Municipiului Constanța și, care sunt cauzate de vremurile pe care le trăim. Trebuie să ne chivernisim și eforturile și resursele, în așa fel încât să răspundem prompt la solicitări, dar și să avem grijă de noi. Se poate și mai bine… Vremurile de restriște nu au fost depășite, dar nu este motiv de descurajare…- Se poate să fie unul dintre motive. Chiar nu m-am gândit la varianta aceasta, dar poate fi vorba de faptul că oamenii conștientizează perioada dificilă pe care o traversăm. În general - sunt și excepții! -, dacă polițiștii își pierd locul de muncă, nu au multe șanse să acceadă într-un alt domeniu de muncă.- Pe partea de rural, schimbările au fost mult mai profunde. Poliția Municipiului Constanța are în arondare Secțiile Rurale 1 și 2, ce acoperă comunele Cumpăna, Agigea, Valu lui Traian și, respectiv, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Lumina și Târgușor. La fostele posturi, a rămas un singur polițist, ce preia sesizările cetățenilor, iar ceilalți au fost distribuiți pe specializări. Nu mai este ca înainte, când toți făceau de toate. Din punctul meu de vedere, acest mod de operare este un câștig pentru cetățeni. În prezent, putem să asigurăm, 24 de ore din 24, prezența unei patrule în localitate, ceea ce înainte nu se putea. În plus, în baza unui protocol încheiat cu autoritățile locale, din patrulă fac parte și polițiști locali. În trecut nu se putea să avem un echipaj non-stop în comună sau polițistul intervenea singur și era ultragiat. Mai mult, am discutat cu autoritățile locale și le-am propus: dacă pe teritoriul unei comune are loc un incident de amploare, iar de la municipiu sau partenerii noștri, respectiv jandarmii sau polițiștii de frontieră nu pot interveni repede, să se intervină cu patrule, din care fac parte și polițiști locali, din alte localități. Autoritățile locale au fost de acord și s-a încheiat un protocol cu Inspectoratul Județean de Poliție Constanța în acest sens. Este un câștig, căci avem deja rezultate concrete. De exemplu, o grupare infracțională care a spart vreo opt case în Valu lui Traian a fost prinsă cu ajutorul patrulelor din Cumpăna, Agigea și de la Secția 4 Constanța, care au încercuit zona. De asemenea, am avut o speță concretă la Agigea, unde s-a intervenit cu patrulă din Cumpăna. Săptămâna trecută am fost la o analiză a perioadei de funcționare, la Agigea. Ce-i drept, o analiză sumară, pentru că nu am avut prea mulți indicatori de dezbătut. Feed-back-ul este pozitiv din partea oamenilor din mediul rural, ceea ce este un lucru bun.