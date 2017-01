Cine este noul poliţist care "a călcat pe bec" la Constanţa?

2

pt nr 1, iti inteleg indignarea deoarece am cunoscut politisti sau angajati ai jandarmeriei f buni si corecti insa ei sunt o minoritate,din pacate...(paropo nu ma refer la sectiile 3 si 5 ,cele mai corupte si incomptente:))

vezi tu, o mare parte a colegilor tai sunt asa incompetenti sau corupti sau nepasatori sau plini de sictir si nesimtire toate la un loc incat impresia pe care populatia o are despre politie sau angajatii MAI nu e una buna in mare si de aceea se scrie despre un fost angajat al MAI ca poate aceste ''palme'' date de presa cat si de oameni in general vor trezi pe cineva de prin conducerea MAI sa inceapa sa faca o curatenie..dar adevarata(nu sa fie scosi cei far a pile)..post .scriptum.pe langa acei lucratori si ofiteri constiinciosi si competenti am cunoscut si tot fellul de imbecili sau psihopati angajati MAI- prieteni sau rude ai mei sau ai cuiva apropiat asa ca e foarte ingrijorator ce persoane psihopate sau indivizi violenti (fie si verbal ) sunt prin politie sau MAI.