Cine este doctorul care trata cu "sex oral". Medic homeopat, arestat după ce ar fi violat o fată de 11 ani

8

Sper in nevinovatia acestui medic !

Acest medic mie personal pot spune ca mi-a schimbat vita in bine, am avut multe de invatat si de luat aminte. O fi el mai "ciudat" cum or spune unii, insa refuz sa cred aceste acuzatii. Nu mai judecati pana la proba contrarie ! Este atat de usor sa arunci cu pietre ! Prin masajul de care am beneficiat si prin tratamentul naturist am reusit sa scap de durerile de gat si de colana. Masajul se efectua intr-un mediu ambiant, pe un fundal muzical de relaxare (exista muzica specifica starii de relaxare, chiar si la bebelusi). Probabil ca acest mediu a dus gandurile acestei fetite atat de departe. In ziua de azi, la 11 ani nu mai esti o "fetita", cum vrem noi parintii sa credem. Refuz sa cred toate aceste acuzatii si sper sa nu ma insel in privinta acestui om ! Ar fi un pacat imens ! Ar mai fi multe de spus, in orice caz, numai de bine (din partea mea) ! Sper sa am dreptate, d-le doctor !!!