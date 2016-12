Cine este de vină pentru tragedia de la restaurantul Beirut?

3

In engleza se spune Terra Incognita

Pe romaneste se spune "Unknown Land". Hartile vechi medievale sunt pline de notatii exotice.Taramurile necunoscute erau notate cu denumiri de genul "Terra incognita", "Terra pericolosa", "Here be dragons", "Tara antropofagilor",etc. Din Evul Mediu pana azi,au trecut sute de ani si nu s-a modificat nimic pe harta Romaniei.Cartogafii au colorat cu rosu toata harta Dobrogei medievale si asa a ramas. Azi se numeste "Terra Rosa" sau "Here be dragons". Din ancheta,observam ca restaurantul Beirut se afla pe un teritoriu misterios,un teritoriu unde nu exista autoritati,nu exista legi,nu exista stat.Pentru ca nu exista primarie,pompieri,prefect,inspectie in constructii,nici nu poti sa tragi la raspundere pe cineva.Mi se pare ceva normal.Aici ai voie sa te simti ca in jungla.Aici,esti liber ca pasarea cerului.Poti sa construiesti fara autorizatie ca nu te intreaba nimeni,poti sa furi un trotuar,un parc,o strada ca nu te intreaba nimeni.Cand a pus piciorul pe pamant american,Cristofor Columb i-a vrajit pe salbatici cu clopotei si margele. “Ne-au adus papagali,perne de bumbac,lăncii și multe alte lucruri pe care le dădeau în schimbul unor mărgele de sticlă și clopoței.Schimbau de bună voie tot ce posedau" ,nota Cristofor Columb intr-un jurnal.Sa nu va inchipuiti ca pieile rosii din primaria noastra(antropofagii,salbaticii nostri ) au primit o spaga ca sa nu vada o constructie neautorizata.Nici vorba.Canibalii politici au primit doar cateva atentii de la Karam Cuceritorul.Functionarii din primarie au primit in dar margele din sticla,pompierii au primit clopotei pentru masinile lor si inspectorii in constructii au primit cate un calut cu potcoave din plumb."Noi facem un alt fel de politică..."(Gica Slabu ,versetul 22), "Sa ma pupe in fund..."(Mazare,versetul 36)