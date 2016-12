Cine dă CFR-ului lovituri de sute de mii de euro

1

furturi CFR

Vinovati sunt cei care administreaza CFR infrastructura ! De ce nu cheltuiesc max. 2-3 milioane de euro ptr. a monta camere de supraveghere in toate locurile "sensibile",nu cumva sunt "dorite " furturile ?Sa mearga in Franta ,Germania ,Austria si sa vada cum sunt pazite punctele vulnerabile .Au incercat rromii nostri si pe acolo si au fost inhatati in cateva minute.Da ,MINUTE.