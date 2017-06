Cine conduce misiunile speciale ale mascaţilor din Constanţa. "Este o meserie solicitantă"

Cine conduce misiunile speciale ale mascaților din Constanța. "Este o meserie solicitantă"

Marius Burlacu a venit de la Serviciul de Operațiuni Speciale București, din postura de manager al Biroului Prinderi în Flagrant. Marius Burlacu este fratele fostului șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, comisarul șef Valentin Burlacu.Deși a venit de la București, Marius Burlacu este constănțean și timp de peste 10 ani a lucrat în raza județului, începând ca agent de ordine publică. Un rol important în îndrumarea în carieră l-a jucat fratele acestuia, comisarul șef Valentin Burlacu.„A fost un model pentru mine și este cea mai importantă persoană cu care mă sfătuiesc, indiferent de locurile unde am lucrat”, ne descrie, pe scurt, șeful SAS Constanța, relația cu fratele său.Inspectorul principal Marius Burlacu spune că a reușit să se acomodeze repede cu noii colegi și de fiecare dată când are ocazia preferă acțiunile alături de luptători, în detrimentul coordonării acestora din birou.„Am reușit să mă integrez repede în acest colectiv, băieții știu ce au de făcut, își fac treaba și este o onoare să lucrez alături de ei. De câte ori am posibilitatea merg în misiuni, în calitate de conducător, dar mă comport ca un luptător și urmăm procedurile ce ne ghidează activitatea. Întotdeauna am vrut să fac parte din forțele de Acțiuni Speciale. Este o meserie solicitantă și nu te poți bucura de mult timp liber, pentru că se întâmplă ca după o tură de 24 de ore să vină o misiune la care toți luptătorii SAS să fie solicitați, rămânând să compensăm timpul liber. Până acum am reușit și vom reuși în continuare!”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul principal Marius Burlacu, șeful Serviciului Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Constanța.Fost practicant de box și lupte greco-romane, Marius Burlacu s-a decis să intre în Poliție în timpul liceului. Între anii 1997 și 1999 a urmat cursurile Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina. Fiind constănțean, în anul 1999, Marius Burlacu a fost repartizat la Murfatlar, ca agent de ordine publică și apoi sectorist în perioada în care furturile de combustibil din conducte, în acea zonă, erau la ordinea zilei.„Am debutat într-o perioadă destul de grea, dar am avut pe lângă mine comandanți buni și de la fiecare am avut ce învăța. Am avut ocazia și bucuria să lucrez în echipe de oameni extraordinari”, își amintește comisarul șef.În 2005 a plecat la Medgidia, pentru a lucra pe segmentul de cercetare penală în zona rurală. În perioada 2006-2009, Marius Burlacu s-a ocupat îndeosebi de dosare de economic până când au fost desființate cercetările penale pe această linie, fâcând pasul spre economic vrând-nevrând.„Au fost desființate cercetările penale, iar eu aveam ca linie de muncă economicul, dar nu era tocmai ce visam eu să fac. Perioada de cercetări penale a fost excelentă pentru cariera mea, pentru că am acumulat experiență și am învățat cum să iau o declarație, cum să fac un dosar penal. Eu îmi doream să fiu pe stradă, să iau parte la acțiuni”, povestește Marius Burlacu.În anul 2008 a terminat Facultatea de Drept la Universitatea Spiru Haret, iar în anul 2010 s-a ivit ocazia pentru a da examenul de ofițer. A concurat pentru un post de ofițer la Poliția Transporturi și a promovat examenul, ocupând un post la Serviciul de Investigare a Fraudelor. În 2012 a primit o ofertă de a lucra în cadrul Serviciului de Operațiuni Speciale București, actuala Brigadă de Operațiuni Speciale, devenind manager al Biroului Prinderi în Flagrant din cadrul SOS București. În anul 2017, Marius Bur-lacu a revenit la Constanța, fiind împuternicit comandant interimar al Serviciului de Acțiuni Speciale Constanța.