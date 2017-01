Cine are dreptate în SCANDALUL ARESTĂRILOR DE LA CRIMĂ ORGANIZATĂ! "Cum să-şi mai facă un poliţist meseria?"

Cine are dreptate în SCANDALUL ARESTĂRILOR DE LA CRIMĂ ORGANIZATĂ! "Cum să-și mai facă un polițist meseria?"

Cei trei ofițeri de la Crimă Organizată Constanța, arestați pentru lipsirea de libertate și torturarea unui anchetator sub acoperire, sunt acuzați de fapte pe care nu ai crede că le poate comite un om al legii. În schimb, colegii de la Constanța le iau apărarea și atrag atenția că nici măcar magistrații care i-au pus după gratii nu au ținut cont de un aspect important: nu au luat șpagă!Cum să-și mai facă un polițist meseria? O întrebare rostită de cei care obișnuiesc să lucreze sub acoperire și înțeleg riscurile și, am putea spune, tind să ia partea investigatorului din cadrul Direcției Generale Anticorupție, care lucra sub acoperire și care-i acuză pe cei trei ofițeri de la Crimă Organizată Constanța de tortură și abuz în serviciu; dar, aceeași întrebare este și pe buzele colegilor de la Constanța, care-i cunosc pe cei trei polițiști și spun că nu și-au făcut decât datoria.Flagrantul a fost organizat întrucât exista suspiciunea că ofițerii de poliție din cadrul Crimei Organizate Constanța ar lua mită. Aceștia nu au luat mită, însă au ajuns să fie acuzați de lipsire de libertate și tortură. Cert este, însă, că faptele de care sunt acuzați Bogdan Mircea Teodorescu, Dragoș Emil Petcu și Vlad Ștefan Zaharia, așa cum sunt ele prezentate în motivația arestării lor preventive, redactată de magistrații Curții de Apel București, sunt dintre cele mai grave.Astfel, în noaptea de 2 spre 3 mai, cei trei polițiști de la Crimă Organizată Constanța desfășurau o acțiune în zona clubului Kudos Beach din stațiunea Mamaia. În jurul orei 00,30, investigatorul sub acoperire, mențio-nat cu inițialele T.F.C., l-a abordat pe Dragoș Emil Petcu și l-a întrebat dacă dorește să cumpere ceva ce l-ar putea ajuta să se simtă mai bine. El a scos din buzunar un pliculeț cu o substanță vegetală, când a intervenit și al doilea polițist constănțean, Bogdan Mircea Teodorescu. Ei i-au luat agentului sub acoperire portofelul, dar și telefoanele mobile și, după ce l-au dezbrăcat și bătut, au mers cu el în camera de hotel pe care acesta o avea la Coral."Polițistul sub acoperire TFC a fost încătușat, fără a fi întrunite cerințele legale pentru luarea acestei măsuri; a fost lovit în mod repetat cu pumnii în zona capului de către făptuitori, care îi cereau constant, pe un ton ridicat, să mărturisească; a fost complet dezbrăcat în parcarea menționată și apoi lovit la nivelul membrelor inferioare cu o bâtă; a fost amenințat cu arma, lipită de tâmplă și apoi de abdomen, această acțiune culminând cu acționarea de către inculpatul Zaharia Vlad Ștefan a trăgaciului pistolului Glock - arma sa de serviciu - în timp ce țeava era în apropierea abdomenului investigatorului, fără însă a avea cartuș pe țeava, și apoi de încărcarea ostentativă a armei și amenințarea cu împușcarea; a fost amenințat în mod repetat, afirmațiile fiind îndreptate inclusiv împotriva familiei acestuia, precum și a celor care «l-au trimis» etc", se menționează în motivația arestării preventive. Faptele ar fi fost comise în camera din Hotelul Coral, în parte în autoturismul de serviciu Volkswagen Passat, dar și în apropierea acestuia. Mai mult, odată ajunși în cameră, cei trei polițiști i-ar fi luat agentului sub acoperire 2.700 de lei, deși nu aveau mandat de percheziție domiciliară, se mai menționează în documentul citat.Alta este versiunea prezentată de colegii polițiștilor arestați. Potrivit acestora, investigatorul care se dădea drept traficant le-a spus că le vinde pliculețul cu stupefiante cu 100 de lei și că mai are droguri în cameră, de la un traficant din București. Odată ajunși în cameră, le-a oferit 2.700 de lei, pe care cei trei constănțeni i-au refuzat. Ulterior, l-au scos din camera de hotel în parcare, pentru a-l duce la secție, iar în parcare, lângă mașina de poliție, i-au făcut per-cheziție corporală, fiind pus să se dezbrace de pantaloni.Pe de altă parte, reprezentanții Corpului Național al Polițiștilor, organizația profesională ai cărei membri sunt și cei trei polițiști constănțeni, atrag atenția asupra unui aspect, ignorat, susțin ei, de magistrați: cei trei polițiști și-au făcut datoria! "Din punctul nostru de vedere, cei trei polițiști și-au făcut datoria, nu au luat șpagă! Acest aspect nu a fost pus în valoare. S-a pus accent doar pe reclamația că au reținut persoana respectivă și că ar fi lipsit-o de libertate.Cum altfel mai poți să cercetezi pe cineva, dar nu o reții? Nu am văzut, însă, același aplomb din partea instanțelor de judecată atunci când au fost violuri, ultraje contra bunelor moravuri sau ultraje contra polițiștilor. În aceste condiții, nu poți să nu te întrebi cum poți să-ți mai faci meseria", ne-a declarat comisarul Marcel Ciubotariu, vicepreședintele CNP Constanța.De altfel, o părere similară au avut și alți polițiști constănțeni, care au preferat să-și păstreze anonimatul: "Cei trei meritau să fie premiați, nu arestați! Cred că, mai degrabă, celor de la DGA nu le-a convenit că le-a picat cazul, nu le-a mai ieșit flagrantul, căci, din câte am înțeles, nici zilele de îngrijiri medicale nu se justifică printr-un certificat medico-legal", ne-a spus unul dintre ei. Însă, până când vor fi lămurite ițele acestui război intern, între structurile de ordine, cei trei polițiști constănțeni rămân după gratii.