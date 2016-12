Cine aprovizionează piaţa neagră a armelor din Constanţa

Cine aprovizionează piața neagră a armelor din Constanța

Ieri, polițiștii specializați în arme, explozivi și substanțe periculoase, sub coordonarea direcției de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat 24 de percheziții, pe raza a șapte județe, respectiv Con-stanța, Caraș Severin, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Prahova și Teleorman, precum și a mu-nicipiului București.Descinderile au fost efec-tuate la locuințele și auto-vehiculele unor persoane bănuite de deținere ilegală de arme neletale supuse auto-rizării ce ar fi fost achiziționate din Bulgaria. Din cercetările efectuate până în prezent de polițiștii români și bulgari, au rezultat indicii că, în cursul ultimelor 12 luni, nu mai puțin de 116 români ar fi procurat și introdus în țară arme supuse autorizării, fabricate în Turcia și comercializate de operatori economici din Bulgaria.Potrivit oamenilor legii, constănțenii sunt cei care practică cel mai des cumpă-rarea armelor din Bulgaria.„În urma perchezițiilor, au fost ridicate 22 de arme de foc, din care 18 neletale și patru letale. Din cele letale, trei au fost artizanale. Majoritatea armelor neletale provin din Bulgaria, fiind cumpărate de cetățenii români care s-au deplasat sub diverse motive în această țară, întrucât în Bulgaria armele neletale se vând la liber pentru cetățenii străini. Dintre aceste arme neletale, nouă sunt gaz iritant lacrimogen, respectiv pistoale și patru arme de tir, cu aer comprimat, puști cu calibrul 635. Revenind la procurarea lor din Bulgaria, este un fapt constatat de noi, în decursul ultimilor ani că, în general, cetățenii care locuiesc în județele din sudul țării, având acces mult mai ușor către țara vecină, se deplasează și-și cumpără arme, fie în mod intenționat, fie fără a cunoaște regimul armelor și munițiilor din România”, a declarat comisarul șef Marius Murea, din cadrul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - IGPR.Oamenii legii spun că armele descoperite nu au fost folosite la comiterea de infracțiuni, iar cei care le-au achiziționat au declarat faptul că le voiau pentru a le deține, nu din alte motive. Totuși, polițiștii au găsit și carne de vânat, instrumente de fabricare a muniției, câini ogari folosiți la vânat, precum și 165 de cartușe de diferite calibre. Nu mai puțin de 25 de persoane sunt cercetate în acest caz, dintre care 14 din Constanța.„Au fost vizate mai multe locații, unde aveam date că existau deținute ilegal mai multe arme. Au fost efectuate 19 percheziții în această acțiune și, în paralel, Inspectoratul Județean a efectuat alte cinci percheziții. În total, 24. Au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării 14 arme, din care 13 sunt neletale, și una de vânătoare. Totodată, au fost ridicate și arme albe care puteau fi folosite de către persoane pe care le-am vizat la săvârșirea unor infracțiuni cu violență. În aceste cazuri, se continuă cercetările sub coordonarea procurorilor din cadrul parche-telor din județul Constanța, urmând ca, în funcție de rezultat, să se dispună măsurile legale”, a precizat comisarul șef Bogdan Despescu, șeful împuternicit al IPJ Constanța.De menționat este și faptul că în municipiul Constanța, oamenii legii au descins la patru adrese, iar celelalte percheziții au avut loc atât în sudul județului Constanța, cât și în Medgidia.